Nema Messija, nema problema: Argentina i bez kapetana slavila protiv Venezuele!

Nogometna reprezentacija Argentine nastavila je niz pobjeda u prijateljskim utakmicama, iako Lionel Messi ovoga puta nije zaigrao. U susretu odigranom na Hard Rock stadionu u Miamiju, aktualni svjetski prvaci svladali su Venezuelu 1:0, a jedini pogodak postigao je Giovani Lo Celso u 31. minuti nakon asistencije Lautara Martineza.

Utakmica nije ponudila previše uzbuđenja, Argentina je imala inicijativu u prvom dijelu, dok je Venezuela u završnici pokušavala doći do izjednačenja, no bez uspjeha. Messi je utakmicu pratio iz lože, a njegova prisutnost na tribinama izazvala je veliko zanimanje navijača.

Sljedeći test za “Gauče” bit će već u utorak protiv Portorika, na Chase stadionu u Fort Lauderdaleu.

U paralelnim prijateljskim susretima, Australija je u Montrealu minimalno svladala Kanadu rezultatom 1:0. Pobjednički pogodak postigao je 19-godišnji napadač Watforda, Nestory Irankunda, u 71. minuti susreta.

Ovom pobjedom “Socceroosi” su produžili svoj niz na 11 utakmica bez poraza otkako je reprezentaciju preuzeo Tony Popović – ostvarivši pritom osam pobjeda i tri remija.

U Austinu je odigrana još jedna zanimljiva utakmica, gdje su Sjedinjene Američke Države i Ekvador odigrali 1:1.

Enner Valencia je u 24. minuti doveo Ekvador u vodstvo, dok je Folarin Balogun u 71. minuti donio izjednačenje domaćinu.

