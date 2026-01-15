Nema do Hrvatina u Istri: Zeleno žuti predstavili pojačanje kakvo su dugo tražili

Istra 1961 na posebnoj je konferenciji za medije predstavila novo pojačanje. U Pulu je stigao 19-godišnji Slovenac Rene Hrvatin.

Hrvatin se na početku priprema pridružio redovima zeleno žutih, a ugovor je potpisao do 2030. godine. Medijima ga je predstavio sportski direktor Saša Bjelanović.

"Rene je profil igrača na kakvom kao klub radimo. Renea smo već duže vrijeme pratili, već smo ga na ljeto pokušali dovesti. No, u tom periodu NK Domžale nije bio za prodaju. Sad nam se otvorila mogućnost i brzo smo reagirali. Rene je već znao za naš interes za njim, tako da je sigurno i to bilo važno kod njegovog odabira Istre 1961, jer je vidio da ga duže pratimo. Radi se o mladom dečku koji je nedavno napunio 19 godina, tako da u njemu vidimo projekt igrača koji se može nadograđivati i nogometno dizati", pojasnio je na početku Bjelanović pa nastavio:

"Radi se o modernom igraču koji igra na poziciji desnog bočnog, a može igrati i wing backa, čak i desno krilo, ali prvenstveno obrambeni desni bočni koji je vrlo dobar prema naprijed. Vrijeme igra za njega, pred njega nismo stavili nikakav pritisak, dosta je skroman i svjestan svojih kvaliteta ali i toga da još puno treba raditi. Vidimo ga svakako kao dugoročan projekt, a kada se ukazala šansa da ga dovedemo besplatno nju smo i iskoristili."

Predstavio se i sam Hrvatin.

"Baš mi je drago da sam uspio doći u ovakav klub, jer kako je i g. Bjelanović rekao, već na ljeto je to bila opcija. Kad sam saznao da je ova opcija još otvorena, bio sam sretan. Prvi dojmovi su dobri, upoznao sam se s ekipom i dobro su me prihvatili. Razgovarao sam s trenerom i stožerom, sve je pozitivno. Nakon priprema i dvije pripremne utakmice mogu reći da je puno viši nivo nego u Sloveniji, znam da ću morati još raditi i trenirati, ali prvi dojmovi su jako dobri. Smatram da sam se dobro uklopio, i da ću svaki trening i svaku utakmicu biti sve bolji. Mislim da smo ove dvije prijateljske utakmice dobro odigrali", rekao je Hrvatin.

