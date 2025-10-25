Nekada velika golmanska zvijezda se napokon vraća na stare staze u legendarnom klubu

U petak su se u utakmici 10. kola 2. njemačke Bundeslige sastali nekadašnji prvoligaši Schalke i Darmstadt. Utakmica je to u kojoj je Schalke pobijedio 1:0 što ne bi bila nikakva vijest da nije to bila peta pobjeda u nizu za jedan od najvećih njemačkih klubova. No utakmica je posebna i po nečemu drugome.

To je naime bila četvrta utakmica u posljednjih pet utakmica u kojoj Schalke nije primio pogodak, a dio zasluga tome ide i golmanu Schalkea Lorisu Karius. Bivši golman Liverpoola se godinama nije mogao oporaviti od potresa mozga koje je zadobio u utakmici finala Lige prvaka protiv Real Madrida 2018. godine.

Taj duel sa Sergiom Ramosom proganjao ga je gdje god da je išao, no izgleda da ga se sada uspio otresti. U deset dosadašnjih kola Karius je skupio pet clean sheetova, a Schalke je primio samo pet golova - najmanje u cijeloj ligi. Ako tako nastave Schalke bi se mogao vratiti u Bundesligu a Karius napokon ponovo postati golmanom kluba iz Lige petice.

