NEKAD OMILJENA DEVETKA, A DANAS OMRAŽENI ŠEF NOGOMETA: Ima li Šuker budućnost u HNS-u?

Bio je jedan od najomiljenijih Hrvata, a sada je postao, blago rečeno, ne baš omiljeni šef nogometne organizacije

Postoji razina bahatosti koju raznorazne političke i ine funkcionerske pojavnosti dosegnu kad osjete da je sustav u kojem djeluju došao do razine besmisla dovoljne da svaki njihov potez prođe nekažnjeno. Najčešće se to događa s lokalnim moćnicima i manjim uhljebima koji to osjete na razini lokalne jedinice u kojoj djeluju pa onda odluče demonstrirati svoju moć, koja je zapravo nemoć zatrovanog hrvatskog sustava, na način na koji to samo oni znaju.

Neki, poput jednog istaknutog političara od prije par godina, vole priupitati obične smrtnike onu poznatu “znate li vi tko sam ja”, misleći pritom da njihov utjecaj nadilazi onih troje ili četvero gurača papira koje su si u dogovoru s kumom ili rodijakom postavili u ured kako se ne bi morali zamarati dosadnom birokracijom.

Naravno, tome nije tako, ali osjećaj i situacija koju su si stvorili, sama činjenica da su uspjeli doći do razine na kojoj se nalaze bez stvarnih kompetencija, u njihovim glavama daje im za pravo da misle kako su nedodirljivi za sve, osim za one njihove sorte. Javnost, dakle, nije netko koga se posebno plaše jer ona ih je na kraju i postavila tu gdje jesu, bilo direktno ili indirektno.

Davor Šuker, nekada ubojita devetka hrvatske nogometne reprezentacije i jedan od najplemenitijih napadača kojeg su brojne generacije imale prilike gledati danas je sinonim za sve ono što nije dobro u hrvatskom nogometu. Čovjek zbog kojeg su djeca u Africi nosila dresove Vatrenih postao je, blago rečeno, ne baš popularni šef krovne nogometne organizacije.

Potez koji bi mu mogao presuditi

Prije nekoliko dana u medijima se pojavila vijest za koju se činilo da je od iznimne važnosti za hrvatski nogomet. Prema navodima objavljenim u Sportskim novostima Kinezi su ponudili HNS-u besplatno izgraditi stadion. Besplatno, ali uz inzistiranje na tome da se stadion konstruira na zemljištu koje će nuditi i mogućnost građenja dodatnih kompleksa poput hotela i trgovačkih centara. Izgradili bi nacionalni stadion u Zagrebu i glavni kamp akademije u Rijeci.

“Nemaju nikakvog skrivenog motiva. Kinezi imaju svoje interese, ali puno je veća korist za Hrvatsku”, istaknuo je nekadašnji ministar turizma, a danas savjetnik ministra Garija Cappellija te vanjski suradnik HNS-a zadužen za izradu strategija, Ivan Herak i zaključio kako vjeruje u realizaciju projekta.

A onda, svega nekoliko sati kasnije, stigao je demantij iz HNS-a. Oni tvrde da nisu zaprimili nikakvu službenu ponudu, a nisu propustili ni zaprijetiti “pojedincima kako će odgovarati zbog širenja dezinformacija”. Međutim, u međuvremenu je Index.hr objavio dokumente za koje tvrde da dokazuju da je HNS obmanuo javnost.

Oslabio je utjecaj dugodišnjeg najmoćnijeg čovjeka hrvatskog nogometa i vlada iz sjene, danas bjegunca. S tim slabljenjem utjecaja pojavile su se i nove struje, one koje će i prije nego što mislimo postojeću garnituru HNS-a zamijeniti novim kadrovima. Kao Šukerov nasljednik tako najbolje kotira HDZ-ova saborski zastupnik Marijan Kustić, uz kojeg je i novi predsjednik zagrebačkog nogometnog saveza Tomislav Svetina.