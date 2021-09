Marko Livaja, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, sudionici kod prvog i drugog gola Hrvatske Josip Juranović i Ivan Perišić. Navedeni su najveći protagonisti sinoćnje uvjerljive pobjede nad Slovenijom u 6. kolu skupine H kvalifikacija za SP na Poljudu. Primjećujete li možda jednu vezu među njima? Jučer je, naime, upravo ona bila dobitna...

Najbolja predstava Vatrenih u ovim kvalifikacijama

Splitska veza briljirala je protiv Dežele, hajdukovci su pred svojim navijačima oduševili u najboljoj predstavi Vatrenih u ovim dosad odigranim kvalifikacijskim utakmicama za Katar i Matjažu Keku nanijeli prvi poraz na Poljudu u karijeri.

Livaja slavi prvijenac za Vatrene na svom Poljudu.

"Ne smijemo tako gledati, je hajdukovci su se istaknuli ali ovo je ipak Hrvatska, igrala je hrvatska nogometna reprezentacija a ne Hajduk. Ne volim kad se to tako gleda, pa sto puta smo mogli reći u Zagrebu je zabio Modrić ili Dinamova veza. Znači, igrala je Hrvatska, bila je to jedna predivna večer. Svi smo guštali i uživali u tome. Gledali smo Hrvatsku kakvu svi želimo gledati u svakoj utakmici, iako to nije moguće. Baš ono bravo momci, bravo momci", kazao nam je Zoran Vulić s kojim se slažemo u potpunosti ali namjerno naglašavamo ovo splitska jer se rijetko događa da baš igrači Hajduka (bivši, sadašnji, svejedno) zabiju i asistiraju i to na Poljudu.

Nema Luke Modrića protiv Slovenaca, ma nema ni problema

Stoga, kako vam je izgledala veza bez Luke Modrića? Na trenutak smo zaboravili da igramo bez njega kako su dečki odigrali. Od Livaje i Pašalića pa do Perišića, Vlašića, Kramarića, Brozovića, Barišića, Juranovića, Lovrena i Vide, Duje Ćaleta Cara, Oršića i Ivanušeca te Ivice Ivušića koji je pokazao sigurnost na golu i Antonija Čolaka koji je ušao pred kraj u 86., apsolutno svi zajedno s Dalićem i stručnim stožerom zaslužili su čestitke.

"Ne smijemo sad nakon jedne utakmice možemo mi bez Luke Modrića. Znamo tko je i što je Luka, koliko on ima težinu za reprezentaciju i koliko je on dao za nju. Mislim da se nakon jedne utakmice ne smije otpisivati niti dopisivati igrače. Prema tome, sinoć su Vatreni bili fantastični, uzeli su posjed, imali dominaciju, bili su arogantni i bezobrazni ali u nogometnom smislu. Reprezentacija je bila onakva kakvu je svi želimo gledati. Puno šansi, prigoda i golova ali moram se još jednom vratiti na publiku koja je bila 12. igrač, što je bitno u ovakvim utakmicama. Mislim da su svi uživali igrati na Poljudu, baš je bio gušt, atmosfera kakva bi trebala biti na svakoj našoj utakmici".

Livaja i Pašalić, hajdučka veza oduševila je protiv Kekove Slovenije na Poljudu.

Nakon uvodnih 10-ak minuta u kojima je nova Dalićeva postava pokušala naći ritam, Hrvatska je pobrisala Sloveniju s terena, uzela sve što su joj Kekovi izabranici ponudili i zasluženo ostvarila veliku pobjedu koja veseli, jer Kekove momčadi jako je teško probiti, one su čvrste i tvrde s granitnom obranom, ne daju ti puno šansi, niti za stvoriti niti za realizirati ali Vatreni su jučer stvorili čitav niz prilika i da u prvom dijelu nije bilo genijalnog Oblaka koji je imao jedno 6 intervencija, od toga dvije fantastične, Slovenci bi se u domovinu vratili s punom mrežom. Bila je to najbolja predstava naše nogometne reprezentacije u ovom kvalifikacijskom ciklusu.

'Slovenija se nakon 1-0 raspala'

"Ne znam što bi vam na to rekao, jer kad gledamo utakmicu i protiv Rusije i Slovačke, tu smo bili malo zakočeni. Iako smo imali posjed i dominaciju, nismo imali individualne poteze kao sinoć. Nismo dovodili naše igrače u poziciju jedan na jedan... Mislim da je i tome kumovala Slovenija koja se nakon 1-0 praktički raspala. Bolja, kvalitetnija i brža igra nam je donijela pobjedu".

Nikola Vlašić je postavio konačnih 3-0 za Hrvatsku protiv Slovenije na Poljudu.

Sedam bodova od mogućih 9 osvojeno je u ovom kvalifikacijskom ciklusu, najtežem na ovom putu za SP. Po prvi put Zlatko Dalić je uspio kao izbornik u tri uzastopne utakmice ostati bez primljenog gola. Jeste li zadovoljni u potpunost, da li je moglo i više od toga?

"Gledajte, mi pričamo o drugoj reprezentaciji svijeta, sad je li ovo uspjeh, pa mi od svega radimo negativnost. Mislim da danas igraju svi nogomet, svakog je teško dobiti bez obzira o kome se radilo. Pa hajmo malo biti pozitivni. Momci su tu gdje trebaju biti, imamo sve na svojem pijatu samo to treba servirati i kvalitetno pojesti. Ništa drugo. Hrvatska se s nikim ne treba uspoređivati, ne trebamo zbog jednog kiksa odmah reći da smo loši ili zbog jedne pobjede da smo dobri. Gledajmo ovo recimo, prije sedam dana nakon Rusije pisalo se negativno a sad tjedan dana poslije sve pozitivno i super. Pa nisu tu momci zaboravili igrati ili su igrali bolje prije sedam dana u odnosu na danas. Ima tu i suparnik koji ti daje šanse na terenu i miješa i svoje karte u svemu tome. Prema tome, naša kvaliteta se pokazala sinoć maksimalno, bili smo baš gladni te pobjede a mislim da je tomu kumovala i naša publika".

Zoran Vulić promatra zbivanja na travnjaku

Matjaž Kek: 'Vi Hrvati nikad niste zadovoljni'

Kako je to Matjaž Kek na presici dan prije utakmice rekao, "Vi Hrvati nikad niste zadovoljni, pa svi znamo kakva je vaša reprezentacija".

"Apsolutno se slažem s tom rečenicom, stalno tražimo negativnost tamo gdje ju ne treba tražiti. Mislim da se zato i zovemo Hrvati".