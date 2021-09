Druga utakmica na Poljudu hrvatske nogometne reprezentacije od 10. listopada 2019., druga pobjeda. Gol razlika protiv Mađarske i sinoć Slovenije 6-0.

Želimo Vatrene još češće u Splitu

Ma neka Vatreni još češće igraju u Splitu. Apsolutno nemamo ništa protiv toga jer taj grad i čitava Dalmacija to su i zaslužili zbog ljubavi koju imaju prema domovini a i sami vidite da našim Vatrenima očito ide u gradu pod Marjanom. Slovenija se, naime na splitski stadion vratila nakon čak 24 godine. Te 1997. Slovenci su šokirali Ćirinu Hrvatsku na Poljudu odigravši 3:3 u kvalifikacijama za SP u Francuskoj.

Bio je to i početak one famozne priče da je Poljud uklet za Vatrene, jer je Hrvatskoj trebalo 14 godina da pobijedi u Splitu. Doduše, nisu se Vatreni nešto posebno ni naigrali na Poljudu u tom razdoblju jer je tadašnja garnitura HNS-a predvođena Davorom Šukerom i takvim likovima šikanirala Split i radila podijele. Radije su kojekakvi Mamićevci, Šukerovci i Vrbanovićevci htjeli da nacionalna nogometna momčad nastupa u Londonu nego u svom Splitu, svojoj Dalmaciji koja, nema sumnje, diše i živi za Hrvatsku.

Samo vidite koliko je Dalmatinaca položilo živote na oltar domovine u domovinskom ratu, što je sve slavna 4. gardijska brigada napravila u ratu kao i ostale postrojbe iz tog dijela Hrvatske a koliko Londončani ili Hrvati koji tamo žive i rade. No, to je jedna druga tema, drago nam je što je tome došao kraj i što su Marijan Kustić, Zlatko Dalić i ostali u HNS-u okupljeni oko Kustića, približili reprezentaciju Splitu i na kraju "vratili" dite materi. Nadamo se kako se gospoda iz HNS-a neće preko noći okrenuti kao neki njihovi prethodnici i za*ebati stvar, iako ova vladajuća garnitura HNS-a kao i izbornik nisu skloni nikakvim podjelama već naprotiv, žele da Vatreni igraju u svim krajevima Lijepe naše. No dobro, živi bili pa vidjeli, jer nogometni dužnosnici, posebno iz HNS-a, oduvijek su bili čudna sorta...

Također, među brojnim nogometnim uglednicima, sportašima i gostima u utorak navečer na Poljudu bio je, jasno i spomenuti novi predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza...

Zahtjevni rujanski dio

“Iskrene čestitke izborniku Zlatku Daliću i igračima na odličnoj igri i nadahnutom izdanju protiv Slovenije, ostvarena je važna pobjeda na kraju zahtjevnog rujanskog dijela kvalifikacija. U tri utakmice osvojili smo sedam bodova protiv izravnih konkurenata u borbi za prvo mjesto u skupini i napravili još jedan korak prema konačnom cilju - plasmanu na Svjetsko prvenstvo u Katar”, istaknuo je Kustić za službeni HNS, koji je oduševljen atmosferom na Poljudu...

'Split i Poljud su još jednom dokazali svoju odanost reprezentaciji'

“Split i Poljud su još jednom dokazali svoju odanost reprezentaciji i pokazali se kao sjajni domaćini, hvala predivnoj publici na bodrenju, ali i svim sudionicima u organizaciji utakmice, jer su uistinu dali veliki doprinos dojmljivoj večeri. Atmosfera je bila odlična, možemo biti ponosni na izvedbe igrača na terenu i navijača na poljudskim tribinama, uživali smo u veličanstvenoj nogometnoj poljudskoj večeri. Jednom od najboljih izdanja Dalićeve momčadi u posljednje vrijeme pridonio je i novi hibridni travnjak, što je još jedan pokazatelj koliko su vrijedna naša ulaganja u infrastrukturu. Radujemo se ponovnom dolasku u Split u studenom u nadi da ćemo na Poljudu proslaviti plasman Hrvatske na Svjetsko prvenstvo u Kataru”, zaključio je Kustić.