Ne biste ga prepoznali. Igrao je za Real Madrid, a sada je “zvijer”.

Igrač rođen u Gelsenkirchenu karijeru je počeo u Schalkeu, gdje je igrao s našim Ivanom Rakitićem. Kasnije je igrao i za Werder i Real, nakon kojeg je prešao u Arsenal.

Nakon osam sjajnih sezona u Londonu, 32-godišnji Özil napustio je Arsenal i kao slobodan igrač prešao u turski Fenerbahçe, gdje se nije zadržao dugo te nakon sezone i pol odlazi u Başakşehir, gdje se umirovio.

Od tada je Mesut Özil neprestano u teretani do te mjere da ga ne biste niti mogli prepoznati — nekadašnju zvijezdu Real Madrida i Arsenala koja je 2014. godine s Njemačkom osvojila Svjetsko prvenstvo. U karijeri je Özil u 606 nastupa zabio 97 pogodaka i upisao čak 219 asistencija.

