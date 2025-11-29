Ne biste ga prepoznali. Igrao je za Real Madrid, a sada je “zvijer”.
U karijeri je Özil u 606 nastupa zabio 97 pogodaka i upisao čak 219 asistencija.
Igrač rođen u Gelsenkirchenu karijeru je počeo u Schalkeu, gdje je igrao s našim Ivanom Rakitićem. Kasnije je igrao i za Werder i Real, nakon kojeg je prešao u Arsenal.
Nakon osam sjajnih sezona u Londonu, 32-godišnji Özil napustio je Arsenal i kao slobodan igrač prešao u turski Fenerbahçe, gdje se nije zadržao dugo te nakon sezone i pol odlazi u Başakşehir, gdje se umirovio.
