FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEVJEROJATNO /

Ne biste ga prepoznali. Igrao je za Real Madrid, a sada je “zvijer”.

Ne biste ga prepoznali. Igrao je za Real Madrid, a sada je “zvijer”.
×
Foto: Kevork Djansezian/getty Images/profimedia

U karijeri je Özil u 606 nastupa zabio 97 pogodaka i upisao čak 219 asistencija.

29.11.2025.
23:05
Sportski.net
Kevork Djansezian/getty Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Igrač rođen u Gelsenkirchenu karijeru je počeo u Schalkeu, gdje je igrao s našim Ivanom Rakitićem. Kasnije je igrao i za Werder i Real, nakon kojeg je prešao u Arsenal.

Nakon osam sjajnih sezona u Londonu, 32-godišnji Özil napustio je Arsenal i kao slobodan igrač prešao u turski Fenerbahçe, gdje se nije zadržao dugo te nakon sezone i pol odlazi u Başakşehir, gdje se umirovio.

Od tada je Mesut Özil neprestano u teretani do te mjere da ga ne biste niti mogli prepoznati — nekadašnju zvijezdu Real Madrida i Arsenala koja je 2014. godine s Njemačkom osvojila Svjetsko prvenstvo. U karijeri je Özil u 606 nastupa zabio 97 pogodaka i upisao čak 219 asistencija.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Iskusni Desmae sredio Bojkovića: Neke stvari su se vidjele već na kraju prve runde

TeretanaMesut ÖzilReal MadridArsenal
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEVJEROJATNO /
Ne biste ga prepoznali. Igrao je za Real Madrid, a sada je “zvijer”.