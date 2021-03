Nenad Gračan 2019. je vodio U-21 Hrvatsku protiv vršnjaka iz Engleske u San Marinu na Euru

Talentirana hrvatska U-21 reprezentacija danas od 18 sati u Kopru igra utakmicu trećeg kola slovenskog Eura protiv Engleske. Hrvatska nakon dva kola ima pobjedu i poraz, dok su Englezi bez bodova ali još uvijek su u igri pa prolaz.

Pobjeda protiv Engleske Hrvatskoj otvara vrata nokaut faze

Pobjeda protiv Engleske Hrvatskoj otvara vrata nokaut faze, Englezi su pak u teškoj situaciji. Istina, nemaju možda ni bod ali imaju se za što boriti budući da su još uvijek u igri za prolazak dalje. Situacija je podosta komplicirana pa tako mladi Vatreni mogu ispasti u slučaju pobjede, a mogu i proći u slučaju poraza. Samo Bog zna kako će se sve na kraju rasplesti…

Šest godina bio je izbornik U-21 reprezentacije Hrvatske, vodio je našu mladu izabranu nogometnu vrstu na Euru protiv Engleske prije dvije godine i Aidyja Boothroyda. Stoga, ako tko poznaje sustav u mladim reprezentativnim selekcijama, ako je to idealan sugovornik za ovu utakmicu, onda je to Nenad Gračan.

Situacija u engleskom taboru nije idealna

Stoga, odlučili smo okrenuti broj bivšeg U-21 izbornika da nam najavi utakmicu i da malo s njim porazgovaramo. Situacija u taboru U-21 Engleza nije idealna. Izbornik Aidy Boothroyd suočava se s mogućnošću da po drugi put od kad vodi U-21 nacionalnu nogometnu momčad Engleske ne prođe natjecanje po skupinama…

“Englezi su u jednoj situaciji gdje su praktički, ne znam, s obzirom na ove dvije utakmice koje su odigrali, nije baš previše moguće da nešto naprave. Što se tiče današnjeg dvoboja, naša mlada reprezentacija je u psihološkom smislu u prednosti, s obzirom na to da mi imamo u rukama pobjedu protiv Švicarske koja je našim dečkima puno značila. Međutim, sad to treba iskoristiti. Ono što je evidentno da favorit, kako priča naš izbornik, je došao u situaciju boriti se za prolazak dalje. Onda baš i nisu na nekom kvalitetnom nivou i samim time mislim da su im i šanse male”, kazao nam je u uvodu razgovora Nenad Gračan kojem smo pročitali izjavu engleskog izbornika Aidyja Boothroyda koju prenose engleski mediji, a u kojoj stoji:

Aidy Boothroyd: ‘Mislim da je biti izbornikom Engleske U-21 potpuno nemoguć posao’

“Znam da se za poziciju izbornika seniorske reprezentacije Engleske kaže da je nemoguć posao. Mislim da je biti izbornikom Engleske U-21 potpuno nemoguć posao. To kažem zbog količine igrača koje bismo trebali pripremiti za seniorsku momčad, a pritom se od nas očekuje da pobjeđujemo”, rekao je izbornik Aidy Boothroyd uoči dvoboja s Hrvatskom.

Je li to istina, upitali smo Nenada Gračana?

“Pa dobro, njima je puno jednostavnije jer imaju širinu, veću bazu nego što je naša. Puno im je veći taj nogometni bazen talentiranih igrača. Kod nas je to puno teže, s obzirom da nama baza nije široka i da ima uvijek određenih problema i kad se igraju kvalifikacije i kad se dođe do završnice. Najveći uspjeh je kad neki nogometaš iz U-21 postane A reprezentativac i kad se mi plasiramo na veliko natjecanje. Uz dobre rezultate to onda izgleda ljepše ali primarno je to stvaranje igrača, da ih se navikne na natjecateljski ritam”.

Po drugi puta zaredom U-21 reprezentacije Hrvatske i Engleske susreću se na velikom natjecanju u grupi, onda je mladu Hrvatsku vodio Gračan, isto kao i Aidy Boothroyd Englesku kojem je tada to bilo prvo veliko U-21 natjecanje s mladom selekcijom Engleske. No, ovog puta situacija je drugačija. Tada su obje reprezentacije već bile ispale iz natjecanja. Njegova momčad tada je vrijedila čak 305 milijuna eura, a na Euru prije dvije godine nije pokazala gotovo ništa, na ovom pogotovo…

Igrali 2019. u San Marinu 3:3

Isto tako, iako mladim Englezima baš ne ide na ovom turniru, što je dobra vijest za Biščanove izabranike, ali također i treba naglasiti kako je engleska selekcija jedina koja plasirala na sedam uzastopnih Eura a četiri puta su prošli u nokaut fazu. Ako sad prođu, ovo će im biti peti put u posljednjih 6 velikih natjecanja. Znači da imaju iskustva, više nego naša mlada izabrana vrsta u ovakvim situacijama.

“U San Marinu smo tu zadnju utakmici igrali s njima 3:3. Rumunji i Francuzi su odigrali neriješeno i jednim i drugima je to odgovaralo. Bila je bitna zbog ishoda te druge ali eto, mi smo možda dobili golove koje nismo trebali, sve je to škola. No, vidimo da iz te reprezentacije, iz te generacije sad ima sedam-osam igrača u višem natjecanju reprezentacija i to sve nije bilo uzalud”, objašnjava nam Nenad Gračan i prelazi na Bišćanovu Hrvatsku…

“Puno igrača poznam, puno ih je bilo kod mene, prema tome s par novih igrača. No, tu nema Brekala s kojim bi bili opasniji prema naprijed. Međutim, je posložena, disciplinirana, odgovorni su što je najbitnije. Dečki već dugo igraju zajedno, to je jedna homogena cjelina, prema tome…”

Gračanov potpis u Bišćanovoj U-21 reprezentaciji

Onda je sigurno lijepo vidjeti u svemu tome i vlastiti potpis?

“Naravno da je, sve vam se svodi na rad, rezultati su bitni ali nekako usputni, jer se sve svodi, kao što sam rekao, koliko igrača će prijeći u A selekciju, koliko će ih igrati finale SP-a, četvrtfinale Eura. Velika je stvar naravno igrati i četvrtfinale U-21 Eura ali važnije je koliko će igrača iz tog sustava, te selekcije, završiti u A selekciji i naći svoje mjesto, biti bitan igrač uspješnog kolektiva, manje bitan, svejedno, kako tko. Neki sazriju, neki se izdvoje, istaknu više i slete u A reprezentaciju”.

Od 10. rujna 2019. i utakmice sa Škotskom Gračan nije izbornik U-21 Hrvatske. Odmah nakon utakmice i tog turbulentnog poraza od Škotske po dolasku u hotel u Šibenik sastali su se izvršni direktor HNS-a Marijan Kustić i Nenad Gračan te su nakon kraćeg razgovora izvijestili kako je Gračan podnio neopozivu ostavku. No, od tada pa do danas Gračan nije baš za medije puno pričao o tome, o razlozima svoje ostavke, pritisku kojem je bio izložen, pojedincima koji su ga htjeli još ranije smijeniti, koji su mu pod zadnje non-stop bili nad glavom.

Tjednima nakon ostavke bio je puno slabije dostupan nego inače, neki su s njim imali razgovor ali to je bilo uglavnom poput kakvog pamfleta, sve službeno, u rukavicama, bez glavnine i mesa, nešto malo…

Nama kojima se uvijek javlja i kojima komentira nije se javljao. Odlučio je ne govoriti, samo službeno, šturo i odabranima. Pristupio je pomalo i selektivnom biranju medija. Ne baš OK metoda ali hajde dobro, svatko ima pravo na svoj izbor novinara i medija u “kriznim situacijama”. O tome tko ga je u Savezu najviše razočarao, osjeća li se razočaranim jer se preko njegovih leđa lomila i situacija u vrhu HNS-a oko Davora Šukera? O tome ni riječi. Samo je u intervjuu za Sportske novosti kazao da kod te njegove odluke nije bila presudna ta utakmica s Škotskom koju smo izgubili i kako je, nakon ostavke, “izašao iz problema”…

“Saznao sam tek kasnije da sam nekima bio problem čak i prije odlaska na Euro, kad smo se nakon dugog niza godina uspjeli plasirati. Za vrijeme Eura također sam bio problem tim nekima… Ali kažem, ne bih sad o tome. Moram zahvaliti i svojim suradnicima u stručnom stožeru, igračima, djelatnicima u Savezu koji su bili uz nas. I da, odlučio sam otići nakon Škotske jer se opet pokrenula stara priča o meni kao problemu, a utakmica još nije ni završila”, izjavio je Nenad Gračan za SN prije godinu i pol dana. Kako sad stoji po tom pitanju?

‘I ostavke, odlasci su sastavni dio našeg posla’

“Bez obzira na neke stvari koje sam ja tada osjećao, mislim da to ne bi ništa promijenilo i da nakon toliko vremena nema smisla o tome pričati. Znate, nisam od neke velike priče niti sada. Ono što je bitno u principu, što je i tada bilo bitno, je da ta momčad nastavi svoj razvojni put koji smo započeli, zato što u njoj ima talentiranih igrača. To kako smo izgubili smo izgubili, što se događalo, poklopili su se neki rezultati i to je to. Nogomet ide dalje, dečki zaslužuju razvoj i uspjeh. No, ono što me veseli i što će ostati zapisano zauvijek je njihov napredak”, naglašava nam Nenad Gračan, kojeg smo i za kraj upitali da li se još uvijek zbog svega toga osjeća povrijeđenim, tužnim možda?

“Ma ne bi davao ostavku da sam drugačije razmišljao ali nema veze. Sve je to sastavni dio našeg posla. U tri ciklusa sam bio u U-21 izabranoj nogometnoj vrsti, tu je čitav niz igrača koje smo stavljali i koji su bili kod nas u sustavu a koji su sad u A reprezentaciji Hrvatske. Ne znam sad točno ali na SP-u u Rusiji ih je bilo 14 ili 15 koji su prošli baš kroz reprezentaciju koju sam ja vodio. To su stvari koje vesele, to su stvari koje stoje a ovo sve drugo nije bitno niti bi se vraćao na to”.

