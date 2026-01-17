Zaiskrilo u Zadru: Navijači Tornada ušli u verbalni sukob s delegacijom Crvene zvezde

Košarkaši Zadra nisu uspjeli iznenaditi Crvenu zvezdu u 15. kolu ABA lige, poraženi su na svom terenu s 67-80. Prva četvrtina donijela je izjednačen dvoboj (22-21), ali gosti su u drugoj i trećoj dionici pojačali obranu i napravili razliku koja je dosegnula i 22 poena. U posljednjoj četvrtini domaći su uspjeli barem ublažiti poraz.

Lovro Mazalin predvodio je Zadar s 19 poena, dok je kod Crvene zvezde Codi Miller-McIntyre upisao 15 poena. Nakon ove utakmice, Zadar drži omjer 4-10, dok su Beograđani na 10-3.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Međutim, glavna drama utakmice dogodila se izvan parketa. Generalni menadžer Crvene zvezde, Milan Tomić, upao je u verbalni sukob s dijelom navijača Zadra pri rezultatskoj prednosti gostiju. Incident se dogodio 48 sekundi prije kraja treće četvrtine, kada je Tomić ustao sa svog mjesta i počeo raspravu s tribine. Sportski direktor Milan Dozet i osiguranje brzo su reagirali i smirili situaciju, vraćajući Tomića i ostale na svoja mjesta.

Iako je napetost bila vidljiva, utakmica nije bila prekinuta i nastavljena je prema planu. Navijači su nastavili skandirati, a Tomić je naknadno prišao i predsjedniku Crvene zvezde, Željku Drčeliću, s upozorenjem da će u slučaju nastavka verbalnog sukoba biti poduzete daljnje mjere.

