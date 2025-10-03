Navijači Porta slave bivšeg hajdukovca nakon sukoba sa srpskim prgavcem: 'Zmaj se nikad ne povlači'

Porto, za kojeg je cijelu utakmicu odigrao bivši igrač Hajduka, Dominik Prpić, svladao je na svom Dragau Crvenu zvijezdu 2-1 u sklopu drugog kola Europske lige.

Domaćini su poveli u osmoj minuti kada je s bijele točke precizan bio William Gomes, a gosti su zijednačili u 32 preko Kostova. Pobjednički gol zabio je Mora u 89. minuti za veliko slavlje u Portugalu.

Prpić je iza More drugi najbolje ocjenjeni igrač Porta te je u svom prvom nastupu kao starter Porta opravdao povjerenje, ali i oduševio navijače.

Porto je na svojim društvenim mrežama objavio fotografiju Prpićevog lica i šavova ispod oka koje je zaradio nakon što ga je sredinom prvog poluvremena Arnautović udario laktom u glavu. Situaciju možete pogledati OVDJE.

Potekla je krv Prpiću, zbog čega je morao zamijeniti dres, a na terenu mu je liječnička služba ranu zatvorila s četiri šava. Poznati 36-godišnji prgavac Arnautović je za ovu grubost prošao nekažnjeno, a iz Porta su napisali.

"Zmaj se nikad ne povlači. Idemo zaјedno u iduću bitku", piše ispod fotografije koju navijači kluba masovno dijele i 'lajkaju' uz stotine komplimenata bivšem igraču Bijelih.

