ŠAVOVI ISPOD OKA /

Navijači Porta slave bivšeg hajdukovca nakon sukoba sa srpskim prgavcem: 'Zmaj se nikad ne povlači'

Navijači Porta slave bivšeg hajdukovca nakon sukoba sa srpskim prgavcem: 'Zmaj se nikad ne povlači'
×
Foto: Diaesportivo/actionplus/profimedia

U svom prvom nastupu kao starter Porta opravdao je povjerenje, ali i oduševio navijače

3.10.2025.
11:41
SPORTSKI.NET
Diaesportivo/actionplus/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Porto, za kojeg je cijelu utakmicu odigrao bivši igrač Hajduka, Dominik Prpić, svladao je na svom Dragau Crvenu zvijezdu 2-1 u sklopu drugog kola Europske lige

Domaćini su poveli u osmoj minuti kada je s bijele točke precizan bio William Gomes, a gosti su zijednačili u 32 preko Kostova. Pobjednički gol zabio je Mora u 89. minuti za veliko slavlje u Portugalu. 

Prpić je iza More drugi najbolje ocjenjeni igrač Porta te je u svom prvom nastupu kao starter Porta opravdao povjerenje, ali i oduševio navijače. 

Porto je na svojim društvenim mrežama objavio fotografiju Prpićevog lica i šavova ispod oka koje je zaradio nakon što ga je sredinom prvog poluvremena Arnautović udario laktom u glavu. Situaciju možete pogledati OVDJE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FC Porto (@fcporto)

Potekla je krv Prpiću, zbog čega je morao zamijeniti dres, a na terenu mu je liječnička služba ranu zatvorila s četiri šava. Poznati 36-godišnji prgavac Arnautović je za ovu grubost prošao nekažnjeno, a iz Porta su napisali. 

"Zmaj se nikad ne povlači. Idemo zaјedno u iduću bitku", piše ispod fotografije koju navijači kluba masovno dijele i 'lajkaju' uz stotine komplimenata bivšem igraču Bijelih. 

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Capan za RTL Danas: 'Ovako se treba protiv Maccabija'

PortoDominik PrpićEuropska LigaCrvena Zvijezda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠAVOVI ISPOD OKA /
Navijači Porta slave bivšeg hajdukovca nakon sukoba sa srpskim prgavcem: 'Zmaj se nikad ne povlači'