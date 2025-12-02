Nevjerojatan skandal u Francuskoj: Ultrasi ušli u sukob s Bogom i ostatkom momčadi

Francuska Nice našla se u središtu skandala nakon što su dvojica njezinih ključnih igrača, Jeremi Boga i Terem Moffi, fizički napadnuti od vlastitih navijača. Obojica su nakon incidenta završila na bolovanju, a protiv počinitelja pokrenuli su pravne postupke što je situaciju u klubu dodatno zaoštrilo.

Sve se dogodilo u nedjelju navečer, po povratku momčadi iz Lorienta, gdje je upisala šesti uzastopni poraz (1:3). Kada je autobus stigao u trening-centar, dočekalo ih je čak 400 bijesnih navijača, spremnih izraziti nezadovoljstvo, ali ono se pretvorilo u nasilje.

Prema francuskim medijima, Boga i Moffi našli su se na meti udaraca šaka, udaraca nogom pa čak i rasističkih uvreda. Pojedini udarci bili su usmjereni u genitalije.

Boga je nakon napada dobio pet dana bolovanja, dok je Moffi izvan stroja do iduće nedjelje. Navodno mu je morao pomoći vratar Yehvann Diouf kako bi sigurno ušao u klupske prostorije.

"Ovo je nezamislivo i daleko izvan granica prihvatljivog", prenijeli su francuski mediji riječi osoba koje su vidjele incident.

Sportski direktor Florian Maurice morao je biti doslovno ispraćen kroz kordone osiguranja, dok je trener Franck Hais, paradoksalno, od navijača dobio podršku. Kapetan Melvin Bard i Sofiane Diop prošli su bez napada, ali većina igrača bila je “šokirana i traumatizirana”, kako navodi ESPN.

Jedan od igrača rekao je:

"Kako nas nisu bolje zaštitili? Bilo je nevjerojatno i zastrašujuće."

Nice se u ponedjeljak oglasila službenim priopćenjem:

“Razumijemo frustraciju navijača zbog loših rezultata, ali viđeni ekscesi su potpuno neprihvatljivi. Nekoliko članova kluba bilo je fizički napadnuto. Klub im pruža punu podršku i najoštrije osuđuje ove činove.”

U međuvremenu, Boga i Moffi pojavili su se u policijskoj postaji i podnijeli prijave protiv napadača. Istraga je u tijeku.

