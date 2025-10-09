Navijači ne kriju razočaranje igrom Hrvatske u Pragu: 'Zapitajte se dobro što radite'

Hrvatska je u utakmici Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, u Pragu protiv Češke odigrala bez golova.

Vatreni su se tako prbližili na koračić od plasmana na SP, no prikazana igra u Pragu nije oduševila navijače.

"Zašto konstantno mi u ključnim trenucima idemo kalkulirati. Na kraju, proći ćemo kao prvi to je sigurno ali daj odigraj muški na pobjedu. Pa Česi nisu mogli disati, ekipa je popadala na travu nakon zvižduka jer su išli 200 posto", "Ovakvu igru navijači nisu zaslužili. S bodom moramo biti zadovoljni ali vidjelo se da igramo na bod", "Najviše mi žao naših navijača, toliko vremena i novca uložili za usporeni film", "Odigrali smo bez rizika i tako i prošli. Problem je što ćemo ispasti iz prvog pota pri izvlačenju", "Brže mi je prošao blok sat matematike u srednjoj", "Najdosadnija utakmica koju sam gledo u zadnjih 5 godina", "Ode nam pot 1.. svaka čast Daliću na 100. horror showu", Uzeli smo bod po koji smo došli. Česi dali svojih i više od 100 posto, a mi ni 50 posto", "Modrić s 40 godina trči više od svih i to zadnjih 15-ak minuta, pa se vi ostali mladi zapitajte što radite", samo su neki od brojnih komentara.

