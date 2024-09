Navijači divljali, švedski golman se htio potući s njima

Kaotična utakmica između rivala švedske druge lige Helsingborga i Landskrone završila je tako što se vratar Landskrone Amr Kaddoura pokušao popeti na tribinu kako bi se obračunao s navijačima vlastitog kluba prije nego što su ga redari i suigrači odvukli. Helsingborg je u utorak slavio 1-0 u utakmici druge lige, a utakmica je morala biti prekinuta nakon što su navijači početli bacati baklje. Nakon utakmice vratar Landskrone Kaddoura preskočio je reklamne panoe i pokušao se popeti na tribine gestikulirajući i vičući na klupske navijače. "Razumijem da su razočarani što smo izgubili derbi. I mi smo jako razočarani. Ali dogodilo se još nešto u što ne želim ulaziti. Želim to riješiti s klubom", rekao je Kaddoura. "Dogodilo se nešto zbog čega sam se malo izgubio, nažalost. Naravno da mi je sada žao, ali tada me to zapeklo. "Ne želim više ništa reći. Nije prihvatljivo, ali da sam vam rekao o čemu se radi, malo biste razumjeli. Više od toga ne želim reći." Jedini pogodak na utakmici postigao je Wilhelm Loeper, pri čemu se činilo da je lopta udarila u ruku napadača prije nego što je prešla crtu. Upitan od kojeg mu se dijela tijela lopta odbila, Loeper je duhovito odgovorio: "Božja ruka".