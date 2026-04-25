Sam u gostujućem sektoru: Navijač Vukovara postao hit utakmice

U Koprivnici je odigran vrlo sadržajan dvoboj 32. kola HNL-a u kojem su Slaven Belupo i Vukovar 1991 remizirali 2:2. Gosti su rano poveli, domaćin je u nastavku preokrenuo rezultat, no Vukovar je u sudačkoj nadoknadi došao do boda.

Utakmicu je obilježio i jedan neobičan prizor na stadionu Ivan Kušek Apaš. U gostujućem sektoru, koji prima oko 350 navijača, jedan je navijač Vukovara samostalno bodrio svoju momčad, popevši se na ogradu sa šalom kluba. Fotografije su se brzo proširile društvenim mrežama, a iz kluba su mu se i javili.

“Molimo našeg vjernog navijača da nam se javi porukom kako bismo mu mogli poslati potpisani dres naše momčadi!”, poručili su iz Vukovara.

Remijem je Vukovar ostao u teškoj situaciji, sa sedam bodova zaostatka za Osijekom, dok je Slaven propustio važnu priliku u borbi za europske pozicije.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Vukovara: 'Nije gotovo, mi ćemo se boriti do kraja'