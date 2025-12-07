Engleska zavijena u crno: Utakmica je prekinuta, a onda su stigle najgore vijesti

Subota u engleskom Championshipu zavijena je u crno na utakmici Charltona i Portsmoutha koja je počela u 13:30. Utakmica je nakon 12 minuta prekinuta jer je navijaču Charltona pozlilo pa su intervenirale hitne medicinske službe.

Dok se navijaču pružala pomoć, sudac je igrače poslao u svlačionice. Nakon 10 minuta pomoći, navijač je iznesen na nosilima i potom, nažalost, preminuo. "Klub je shrvan vijestima da je navijač Charlton Athletica preminuo nakon medicinske hitne intervencije tijekom današnje utakmice na stadionu The Valley protiv Portsmoutha", stoji u priopćenju kluba i nastavlja se.

Sve o engleskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Utakmica je prekinuta u 12. minuti dok je navijaču pružena pomoć, a potom je odgođena. Klub želi zahvaliti osoblju Charltona i hitnim službama koje su učinile sve što su mogle, ali nažalost navijač je kasnije preminuo u bolnici", poručili su iz kluba. Riječ je o Normanu Barkeru koji ima legendarni status u Charltonu. Vlasnik je sezonske ulaznice već 35 godina.

Charlton Athletic are devastated to report that a supporter has passed away following a medical emergency at The Valley today.



Everyone at the club sends their heartfelt condolences to the supporter’s family and friends at this incredibly difficult time.#cafc — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) December 6, 2025

Iz Portsmoutha su također uputili poruke sućuti, a utakmica se nije nastavila te će se odigrati u nekom alternativnom terminu.

POGLEDAJTE VIDEO: Blažičko o nevjerojatnoj završnici F1 sezone: 'Ako on postane prvak, neće biti dobro'