ATRAKTIVNA ANA MARIA / Naša najljepša sportašica upozorila na veliku nepravdu: 'Nažalost, više zarađujem od tog nego od nogometa'

Najzgodnija hrvatska sportašica i, po nekima, najljepša nogometašica na svijetu, Ana Maria Marković definitivno postaje sve popularnija. Na Instagramu skuplja lajkove brzinom munje, a uvelike to može, osim svojim odličnim partijama na terenu, zahvaliti i svom prekrasnom izgledu. Ana Maria je na svom Instagramu u vrlo kratkom roku skupila gotovo 70 tisuća pratitelja. U zadnje vrijeme sve je više uspoređuju s nogometašicom Aston Ville Alishom Lehmann, koja je krajem prošle godine ostavila osam godina stariju partnericu Ramonu Bachmann te je uplovila u vezu sa zvijezdom Premier lige Douglasom Luizom. “Često to čujem i to mi je kompliment. Povezuje nas nogomet i aktivne smo obje na društvenim mrežama, ali to ne znači da smo iste", poručila je. Iskoristila je ovu priliku te je istaknula kako. Nogometašice manje cijene nego nogometaše. "Trebali bi nas više cijeniti s obzirom na to da se trudimo i treniramo isto kao i muškarci. Na terenu nije bitno kako izgledate, nego koliko ste učinkoviti. Tu smo svi jednaki. Bitno je kako tko igra i zabije gol. Nažalost, više zarađujem od društvenih mreža nego od nogometa", poručila je naša reprezentativka.