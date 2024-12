Naletjeli smo na dva Škota, potpuno su očarani, ali ne s nogometom: 'Te vaše žene...'

Škotski navijači imali su svoj šou u Zagrebu i na dan utakmice Dinama i Celtica, ali i u dane do dvoboja 6. kola Lige prvaka na Maksimiru, koji je završio 0-0. Vesel je to narod, ponosan isto tako. Nevjerojatno koliko mogu popiti. Pričali smo s dugogodišnjim navijačem Dinama koji je u sklopu posla noć ranije vozio jednu grupu celticovaca s aerodroma Dr. Franjo Tuđman do stana u kojem su bili smješteni. Kaže nam kako je nevjerojatno bilo vidjeti kako su bili pijani već po dolasku...

Veseli Škoti

"Jedan mi se skoro ispovraćao po autu. Strašno kakva ekipa, baš su se ubili", sa smijehom nam je kazao taj navijač Dinama kojem nećemo pisati ime jer on to ne bi volio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bilo ih je po gradu na svakom koraku, posebno po pubovima, kafićima, na mjestima gdje ima cuge. Bili su dobro raspoloženi, neki vidno pijani, pomalo i izgubljeni, ali razdragani. Prolazeći podno južne tribine maksimirskog stadiona čuli smo razgovor dva redara. Stajali hrabri momci iza dva kordona policije koja su štitila ograđeni dio za gostujuće navijače. Kordon je bio postavljen iza željezne visoke ograde. Kao da su ne znamo kakvi huligani u pitanju, a ne pitomi pripiti Škoti.

"Ma, nisu oni agresivni, oni samo vole piti. Ali, znaš kak' je to, kad si pijan, ponekad te ponese u agresiju", kazao je jedan od spomenutih redara drugom. Mislimo si, "stari, tebe je malo ponijelo s razmišljanjem u krivom smjeru". Kakvi neredi u izvedbi Celticovih navijača, gluposti...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Škoti često s tribine išli po pivu

Vratimo se nekih 45 minuta prije. Na poluvremenu utakmice malo smo zujali po zapadnoj tribini na kojoj je bila smještena i grupa Celticovih mladih nogometaša u bijelim jaknama Celtica. Imali su bijele kapuljače na glavi, ali nisu, hvala Bogu bili Ku Klux Klan. Šalimo se malo, ali zanimljivo da je na zapadnoj tribini bilo navijača Celtica. Imali su i obilježja neki, bez straha od ičeg. Zašto bi se i bojali, naposljetku. Zapadna tribina nije tribina namijenjena ultrasima, iako se i na njoj zna naći onih najvatrenijih navijača. I da, znate li kako smo znali tko navija za Celtic? Osim po izgledu, Škoti su često s tribine išli dolje po pivu. Samo su pili.

Prilikom jedne takve opskrbe naletjeli smo na dvojicu navijača cca od 45 do 50 godina. Zovu se Michael i Collum. Simpatični momci, onako smiju se stalno, s pivama u rukama. Malo smo ih zatekli uletom za intervju, ali odazvali su se bez problema. Malo su momci kvasili grlo, čisto da se osvježe.

'Stadion vam je ružan'

"Uf, ide ova piva. Dobra vam je piva, TOP", kazao nam je Michael. Nismo ni sumnjali, mislimo si...

"Ja sam iz Edinburgha", nastavio je Michael, dok je Collum naveo svoju životnu lokaciju, ali ga pod milim Bogom ništa nismo skužili. Ne samo da pričaju onim tvrdim škotskim naglaskom, nego su malkec i petljali jezikom. Nisu sad bili strgani od cuge, ni malo, ali bili su ono, taman, kako se kaže...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"E, stadion vam je ružan, ali navijači su vam nevjerojatni, baš nevjerojatni. Ovdje smo u Zagrebu već dva dana, proveli smo dan pijući s vašim navijačima, Mijenjali se za šalove. Plaćali smo jedni drugima pive, ono, oni nama, mi njima i tako u krug. Mi volimo takve krugove i takva druženja, baš nam je fora to. Iskreno, volimo navijače Dinama, to su najbolji navijači koje smo vidjeli ikad na nekom od gostovanja Celtica u posljednjih 5, 6, 7 godina sigurno, stvarno to mislim. Zato smo se i sjeli ovdje na zapadnu tribinu, domaću, kako bi smo gledali i uživali u navijanju navijača na ovoj tamo tribini - pokazao prema sjevernoj tribini gdje su Bad Blue Boysi." - Collum nam navodi.

'Sviđaju nam se vaše žene'

"Sviđaju nam se vaše žene, ali nažalost u utorak navečer nema ih baš u gradu, ali na vašem Adventu je bilo i ima prekrasnih žena, stvarno prekrasnih. I da, lijep vam je Advent", dodao je Michael i naglasio kako je brojka Celticovih navijača koja je bila u Zagrebu, cca do 2500 tisuće, normalna i uobičajena...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Madrid, Rim, na svakom gostovanju ima Celticovih navijača u velikom broju. Volimo naš klub i htjeli bi izboriti daljnju fazu Lige prvaka. I da, travnjak na stadionu je jako dobar, barem po ovom što vidim, kad smo već pričali o stadionu. Samo da je koji krov, ali nema veze", dodao je Michael. Obojica su nam naglasili kako problema nisu imali, nikakvih...

Samo dobra zabava i veselje

"Mi nikakve nogometne huligane nismo vidjeli, samo dobru zabavu, veselje... To što pišu naši tabloidi iz Škotske o nekakvim napadima, šalju kojekakva upozorenja da se Škoti koji su u Zagrebu na gostovanju čuvaju zagrebačkih ultrasa, to nas ne zanima. Tabloidi u Škotskoj samo nešto s***", dodao je Collum koji nam je pokazao i Dinamov šal, onaj stari popularni kroasan. Kako mu ga je netko uvalio u zamjenu za njegov zeleno - bijeli. Michael nam je, pak, pokazao što su objavili na Facebooku...

"Objavio sam post kako su zagrebački navijači najbolji navijači koje smo ikad sreli. Preljubazni su, grad nas je primio baš lijepo, niti jedna ružna riječ prema nama. Toliko o svemu", zaključio je dvojac iz Škotske.

POGLEDAJTE VIDEO: Bad Blue Boysi napravili šou. Spektakl na Dinamovom sjeveru