Škoti (ni)su bili tužni nakon dramatičnog raspleta u subotu na Maksimiru i poraza 2-1 od Hrvatske. barem ne "naš" Škot. Hrabro su pali, poput svog junaka Sir-a Williama Wallacea, borca za nezavisnost Škotske u Prvom škotskom ratu protiv Edwarda I. Dugonogog. Sir William Wallace je bio legendarni škotski vitez, odmetnik, nacionalni junak i vođa Škota u Ratovima za škotsku neovisnost.

Pokušao je izboriti izgubljenu neovisnost Škotske, a iako nije uspio u tome, postao je važna povijesna figura u borbi za škotsku slobodu. Po pučkoj predaji, bio je visok blizu dva metra. E sad, junak ove naše priče nije bio blizu dva metra, jedva da je imao 175 cm. Na poluvremenu utakmice Hrvatske i Škotske u 3. kolu elitne skupine Lige nacija, koju su Vatreni dobili 2-1 nakon intervencije VAR-a u posljednjoj sekundi susreta (poništen gol Škotima zbog zaleđa), naletjeli smo na jednog druželjubivog škotskog navijača u kiltu, koji je zalutao za zapadnu tribinu stadiona u Maksimiru. Odlučili smo mu pomoći i pritom porazgovarati s njim.

"E, čini mi se da sam malo zalutao. Nadam se da neće biti problema?" - rekao nam je Škot iz Stirlinga koji se zove David. Ima 30. godina i jako je smiješan tip. Popričali smo malo s njim...

"Nekoliko sam dana već u Zagrebu i grad mi se jako sviđa, a stadion vam je unikatan. Ovakav stadion još nisam vidio. Podsjeća me na jedan stadion kod mene doma u Stirlingu, samo što taj stadion ima krov i manji je, a vaš nema krov. Inače, stadion je ultra, baš navijački, a grad je poprilično miran i jako lijep. To nam i odgovara. Makar, meni ponekad i nedostaje buka i zbrka velikih metropola jer dolazim iz manjeg grada. Ovo mi je prvo gostovanje van Škotske s reprezentacijom, krivo mi je što sam fulao tribinu", govori nam David i nastavlja:

"Zadržimo se malo na stadionu. U Škotskoj su oni uglavnom lijepi, moderni, pa mi je ovo baš hit. Vaš stadion ima karakter, vidi se ostaci velike povijesti, nešto je posebno u zraku, a to nije samo od velike količine alkohola koje sam stavio u sebe proteklih dana. Od prvog dana ovdje u Zagrebu zezamo se s hrvatskim navijačima, nikakvih problema nismo imali. Baš su ljudi ovdje druželjubivi. Nisam imao susrete s vašim ultrasima, možda i bolje", priča nam David kome smo rekli kako ultrasi u Hrvatskoj načelno vole Škote. Hrvati i Škoti su u dobrim odnosima i dijele sličnu povijest, dijelili su težnju za neovisnošću. Hrvatska sad ima svoju državu, dok su Škoti još uvijek pod Velikom Britanijom, politički...

"Inače igram nogomet i, ne bi vjerovali, nisam neki pivopija", tvrdi David koji nas je pomalo iznenadio izjavom da nije pivopija...

"Nisam, više udaram viski. Svi moji prijatelji i cijela moja obitelj su pivoipije, svi osim mene", govori David koji žene i nije baš vidio...

"Nisam vidio jer sam ovih dana bio pijan, priuštio sam si pokoje piće, iako nisam neki alkos i ne pijem svakog dana do iznemoglosti".

Rezultat od 1-1 na poluvremenu za Škote je bio dobar...

"Za sad uživamo, ali više nas veseli jučerašnji poraz Engleske od Grčke 2-1. Ako i izgubimo od Hrvatske na kraju nema veze, vaša je reprezentacija jaka. Glavno da su Englezi izgubili od Grčke. Uf, to nas čini sretnima. Ne volimo Engleze, nikako, a znam da je i vaša povijest protkana kao i naša, nekim sličnim stvarima. Znam za to, da, imamo sličnu povijest", kazao je David koga je zagrlio jedan simpatizer Vatrenih i zapjevao:

"Stand up if you hate England".

"Da, o da, to je to", zaključio je naš sugovornik David iz Stirlinga.

