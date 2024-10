Hrvatska na Maksimiru dočekuje Škotsku: Za koga će se odlučiti Dalić?

UŽIVO OD 18

Hrvatska - Škotska

0:0

-----------------------------------------------------------------------

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu od 18.00 na Maksimiru igra treće kolo Lige nacija. Suparnik Vatrenima je Škotska, trkačka momčad koja je u Zagreb doputovala s nizom od 6 susreta bez pobjede.

Nakon dva kola na vrhu skupine 1 je Portugal sa šest bodova, Hrvatska i Poljska imaju po tri boda, a na začelju je Škotska bez bodova. Podsjetimo, prve dvije pozicije vode u četvrtfinale, treća u play-off za ostanak, a posljednja u niži rang natjecanja, Ligu B.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalićpotvrdio je da protiv Škota neće nastupiti jedan od naših najvažnijih igrača, veznjak Mateo Kovačić, koji čeka rođenje djeteta u Engleskoj, pa će morati sastaviti ekipu bez njega.

"Dobro smo radili i spremni smo. Ostajemo na onome što smo igrali protiv Portugala i Poljske. U većem dijelu je to bilo dobro, nadam se da će to sutra biti još bolje. Naš cilj su tri boda, čeka nas protivnik koji je čvrst i agresivan, moramo biti oprezni. Josip Šutalo je jučer odradio trening, ako će i danas biti sve ok, bit će u momčadi", rekao je Dalić u petak na presici.

Mogući sastav Hrvatske:

Livaković - Gvardiol, Ćaleta Car, Erlić/Šutalo - Perišić, Modrić, Sučić, Pašalić, Sosa - Budimir, Kramarić

