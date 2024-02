Luka Modrić (36) prošao je kroz turbulentno razdoblje, a u četvrtak su španjolski mediji objavili da se nakon njega vraća u početnu postavu Real Madrida u nadolazećoj utakmici s Getafeom.

U posljednjoj utakmici, protiv Las Palmasa, sjedio je na klupi i nije se niti zagrijavao, a nakon toga se puno prisalo o njegovom potencijalnom odlasku u Saudijsku Arabiju, no od toga nije bilo ništa.

Na press konferenciji uoči utajmice s Getafeom je trener Carlo Ancelotti objasnio da Luku u prošloj utakmici nije slao na zagrijavanje samo iz poštovanja.

"Mogu razumjeti da se zagrijava mladi igrač kao što je Arda Guler i ako ne uđe neće se dogoditi ništa, ali ne mogu to napraviti s Modrićem koji ima 39 godina, osvojio je pet Liga prvaka i klupska je legenda. To sam mu rekao protiv Las Palmasa i on to zna", rekao je Ancelotti, koji se i osvrnuo na njegovu budućnost, koja je vrlo neizvjesna jer mu ovoga ljeta istječe ugovor s Realom.

"Modrić je legenda. Njegova je odluka hoće li produžiti ugovor".

A sada bi se trebao vratiti u početni sastav Real Madrida na gostovanju kod Getafea u četvrtak (21 sat) u 20. kolu La Lige.

Španjolski AS je objavio vjerojatnu postavu Reala protiv Getafea i u njoj je Modrić, uz kojega će u veznom redu igrati Tchouameni, Valverde i Bellingham.

Modrić je posljednji put za Real zaigrao 18. siječnja u utakmici španjolskog Superkupa protiv Atletico Madrida.