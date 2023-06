Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić u petak poslijepodne je javno demantirao da je jedan od kandidata za preuzimanje nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, a nekoliko sati kasnije turski mediji su otkrili da će on postati trener njihovog prvoligaša Adane Demirspor.

"Nije me nitko zvao, a i da me zvao, ne bih mogao prihvatiti jer imam neke druge planove. Godi mi što me se spominje. To je uvijek lijepo, ali imam druge planove", odgovorio je Bilić na pitanje o preuzimanju reprezentacije BiH, a ubrzo nakon toga turski novinar Salim Manav objavio je da je on na korak do preuzimanja Adane Demirspor.

Manav je objavio i da Adana ima rezervne opcije ako im posao s Bilićem propadne. To su Patrick Kluivert i Guti.

Adana je prošlu sezonu završila na četvrtom mjestu turske Super lige i tako osigurala nastup u Konferencijskoj ligi naredne sezone.

Bilić je bez angažmana od o ožujka kada se rastao s engleskim drugoligašem Watfordom.