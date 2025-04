Derbi autoputa na Veliku subotu! Razgovarali smo s trenerom i kapetanima velikih rivala

Zagreb ima brdo kvartova, a svaki kvart ima brdo nogometnih klubova koji imaju svoju bazu navijača. Logikom stvari, to će stvoriti brojna rivalstva i derbije, a jedan od zasigurno poznatijih je kvartovski derbi između Rudeša i Jaruna. Dva kluba dijeli jedva jedan kilometar zračne linije i Zagrebačka avenija pa se ovaj derbi naziva Derbijem autoputa. Ove subote, Velike subote na suncem okupanom Sportskom centru Rudeš mačeve će ukrstiti veliki rivali koji se dobro poznaju, a koji prolaze težu sezone nego su očekivali.

Rudeš je prošle sezone bio član elitnog društva, ali do brzog povratka nije došlo. Stjepan Babić, koji je godinu i pol dana uspješno vodio juniore, sjeo je na mjesto Samira Toplaka krajem 2024. i dobro posložio momčad koja igra vrlo lijep nogomet, a posebno su dobri na svome terenu. Nalaze se na sedmom mjestu ljestvice s 10 bodova ispred Dugopolja koje drži predzadnju poziciji. Ostanak još nije matematički osiguran, ali Rudešani nisu u paničnoj situaciji.

U takvoj situaciji mogli bi se naći njihovi rivali s Jaruna. Oni su prvi iznad crte, ispred Dugopolja su za samo četiri boda i treba im što prije pozitivan rezultat. U najavi derbija razgovarali smo sa samom kremom hrvatskog drugoligaškog nogometa, trenerom Jaruna Jerkom Lekom te kapetanima Jaruna i Rudeša, Luisom Ibanezom i Tomislavom Baltićem.

'Nema veze je li derbi Beograda ili derbi petog a razreda protiv petog b'

"Kvartovski derbi je u pitanju, uvijek je derbi-priča u kvartu što je jako lijepo", započinje razgovor legendarni Lucho Ibanez. "Igrat ćemo na lijepom terenu Rudeša, bit će i lijepo vrijeme, dobar ambijent s puno navijača. Mi se maksimalno spremamo jer smo u borbi za ostanak. Spremamo se da budemo pravi, protiv Vukovara smo pokazali pravo lice i ako bude tako i u subotu, bit će dobra utakmica", najavljuje Lucho.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL.

Jarun je samo četiri boda ispred Dugopolja koje drži predzadnju poziciji, poziciju koja vodi u doigravanje za ostanak protiv druge ekipe 2. NL.

"Nama je sada svaka utakmica bitna do kraja sezone jer predzadnja ekipa ide u kvalifikacije za ostanak, nama je cilj probiti se što više, do sedmog-osmog mjesta i izbjeći to doigravanje i neku napetost u zadnjim kolima. Sad se želimo dignuti, vraćaju se igrači koji su bili ozlijeđeni, a važni su nam. Ekipa se skuplja", optimističan je Ibanez.

Lucho je nastupao u derbiju Dinama i Hajduka, u beogradskom derbiju u dresu Zvezde, a igrao je kao nogometaš Zrinjskog i mostarski derbi. Rudeš i Jarun daleko su od toga, ali derbi je ipak derbi.

"Meni je uvijek drago igrati debije, nema veze je li to kvartovski derbi ili peti a protiv petog b. Čim se kaže da je derbi onda je derbi zbog nečega, a ovo je lijepi derbi. Dobro poznajemo ljude iz Rudeša i koji vode klub, i koji navijaju, i mi igrači se međusobno dobro znamo i pokušat ćemo odigrati što bolju partiju da ljudi uživaju u tome, a ne da se hvataju za glavu kakvu bez veze utakmicu gledaju", rekao nam je Lucho koji se veseli igrati pred Rudeš Boysima.

"Uvijek su glasni i jako se čuju na terenu, baš nedavno sam išao gledati Rudeš protiv Zrinskog i glasni su, svaka im čast, uvijek ih je puno i to je lijepo. Mi ćemo uživati u atmosferi i vjerojatno će biti dobra tekma. Derbi je derbi i oni su izgubili zadnju utakmicu nakon par dobrih rezultat i oni se bore da pobjegnu u gornji dio tablice", kaže Lucho koji je pohvalio trenera Leku.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Napravio je top rezultat. Imao je prilike otići negdje dalje, ali ovaj klub mu se sviđa, tu je, u Zagrebu, dobar je s predsjednikom i dok ne nađe neki top, top angažman neće otići. Drago mi je da je s nama i dalje, ali vjerujem da se bliži kraj jer je zaslužio veći izazov", zaključio je kapetan Jaruna, a utakmicu nam je najavio i spomenuti trener Leko.

"Nama je sad svaka utakmica jako važna jer smo u zoni nemira. Bilo je tako i prijašnjih sezona pa bi se iščupali i završili u gornjem domu. Sad će to biti teže, svjesni smo toga. Imamo mladu ekipu, svaku utakmicu počinjemo sa šest-sedam mlađih igrača što je dobro za razvoj, ali nekad rezultat zbog toga pati i dolazi do oscilacija. To se dogodilo jer smo ostali bez nekih važnih igrača zbog ozljeda. Lucho je dosta falio, Tadić je i dalje odsutan, Lucas Fernandes je stigao iz Belupa na posudbu, ali nema ga cijele sezone, kao ni Levanića iz Varaždina a očekujemo ih sve za 2-3 tjedna. To su neke nesretne okolnosti zbog kojih nam je kadar premlad, ali za razvoj igrača je to dobar put i za klub pa makar i rezultati ponekad izostali. Abramovića i Pranjića smo transferirali u Zrinski i tamo igraju dobro što nam daje zadovoljstvo jer pokazuje da radimo dobar posao. Idemo do kraja kolo po kolo izvući se prije nervoznog kraja", rekao je Jerko Leko koji je također pohvalio atmosferu koju kreira tribina blaženog Alojzija Stepinca.

'Pamtim kada smo im zapaprili 2022.'

"Lijepo je igrati na stadionu Rudeša s odličnim navijačima i ambijentom. Gledao sam ih protiv BSK-a gdje su izgubili i Babić je rekao da je to najlošija utakmica od kad je on trener, sad će se htjeti iskupit protiv nas i vratit se na pobjednički put, a mi ćemo dati sve od sebe da to onemogućimo. Spremit ćemo se maksimalno s raspoloživim kadrom i pokušati doći do pozitivnog rezultata što je imperativ veći nego njima, al nisu niti oni daleko pa je sad neka zajednička borba za što mirnijim krajem prvenstva. Napeto je uvijek protiv Rudeša, kvartovski je derbi, dobro poznam Šimunića koji obnaša funkciju u Rudešu kao i dosta ostalih ljudi iz kluba i zato je zanimljivije nego u drugim utakmicama. Pamtim utakmicu iz 2022. kad su se s Varaždinom borili za ulazak u prvu ligu pa smo im mi uzeli dva boda i odaljili ih od toga pa su ušli iduće godine. Riječ je o pozitivnom rivalstvu i neka pobijedi bolja ekipa, a nadam se da ćemo to biti mi", odlučan je Leko.

Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Otkrio nam je i kakvi su njegovi planovi za budućnost.

"Svaki igrač i trener želi napredovati, tako i ja. Nisam žurio do sada i zato sam sad najdugovječniji trener u ovoj ligi što nije lako. Napravili smo dobru atmosferu u klubu u kojoj mi se sviđa raditi, mogu i sebe odgajati kao trenera i uvijek smo bili u gornjem domu, ovo je prva sezona u kojoj smo zapali u opasnu zonu, ali razvijamo mlade igrače i to je glavno uz, naravno, rezultat. Ambicija imam i vjerujem da će doći vrijeme za moj odlazak, a sad je glavni cilj osigurati ostanak Jarunu", zaključio je priču Leko.

Kako utakmicu dočekuje Rudeš razgovarali smo s njihovim kapetanom, Tomislavom Baltićem koji se početkom ove sezone vratio u Rudeš.

"Svjesni smo da u zadnjoj utakmici protiv Bijelog Brda nismo bili pravi i sad ovom utakmicom želimo to popraviti i osigurati ostanak, a konačni je cilj završiti što više na tablici. Svaku utakmicu do kraja ćemo ići na pobjedu jer želimo ostvarit što bolji plasman", najavio je Baltić koji ima pregršt iskustva u ovom rangu s gotovo 300 utakmica u dresovima Rudeša, Cibalije, Sesveta i Vukovara.

'Rudeš smatram svojim klubom'

Trener Babić donio je dobre rezultate nakon slabijeg ulaska u sezonu s Davorom Mladinom i Samirom Toplakom.

"Došao je i donio novu energiju, posložili smo se i sad to puno bolje izgleda. Za nekim utakmicama možemo žaliti što nismo pobijedili naprimjer, protiv Vukovara prije tri tjedna kad smo bili jako dobri. Sad ovu zadnju utakmicu moramo priznati da nismo bili pravi i BSK je zasluženo pobijedio. Sad želimo to ispraviti, popraviti dojam, a najbolje se poraz liječi s pobjedom", rekao nam je stoper Rudeša koji se veseli derbiju na Veliku subotu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Sigurno je veća utakmica jer je subota i susjedski je derbi. Želimo pobijediti i tako si osigurati sretan Uskrs da ga možemo provesti u miru s obiteljima, a to je lakše kad se utakmica pobijedi", rekao je Slavonac u Rudešu koji se vratio u zagrebački klub i odmah dobio kapetansku vrpcu.

"Igrao sam četiri i pol godine u Rudešu od 2011. do 2015., odigrao sam preko 150 utakmica, smatram ga svojim klubom, klubu gdje sam stekao ime i čast mi je što sam dobio kapetansku vrpcu i nadam se da to opravdavam na terenu", zaključio je Baltić.

Za subotu se najavljuje vedro vrijeme uz 20 stupnjeva Celzijevih. Teren u Rudešu je u savršenom stanju, tribina Alojzija Stepinca bit će dobro ispunjena, Rudeš Boysi raspjevani i svi preduvjeti za pravu kvartovsku feštu su tu! Esencija nogometa leži upravo u ovakvim utakmicama. Veliki prijatelji izvan terena postat će neprijatelji na 90 minuta ne terenu sa samo jednom željom - napakostiti kvartovskom rivalu i postati prvakom Zagrebačke avenije! Radost loptanja u kvartu!

