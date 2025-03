Jadranski derbi s ogromnim ulogom igra se na Rujevici, a Dinamo se nada dočekati ga na -3

Petak je što znači samo jedno. Počinje novo kolo HNL-a. Ovo je posljednje kolo treće četvrtine prvenstva. Nakon ovoga slijedi reprezentativna stanka pa finiš, posljednja četvrtina prvenstva, posljednjih deset utakmica koje će odlučiti o prvaku Hrvatske.

Ovo kolo sve oči bit će uprte u Jadranski derbi koji ima posebnu konotaciju jer se radi o dvije vodeće momčadi lige koje dijeli samo jedan bod. Ipak, krenimo redom. Kolo u petak otvaraju Gorica i Slaven Belupo. Puno je kontroverzi izazvala utakmica Hajduka i Gorice prošloga vikenda kada su Velikogoričani ostali bez bodova. Šibenik im se približio na pet bodova, ali nema mjesta panici u momčadi Marija Carevića, igraju dobro, a na svom terenu su favoriti protiv bilo koga. Tako će biti i protiv Slaven Belupa koji je prošloga vikenda izgubio od Dinama i zaustavio svoj niz nepobjedivosti nakon šest utakmica. Slijedi im, bez pretjerivanja, jedno od težih gostovanja u ligi jer na turopoljskoj njivi gotovo nitko ne osvaja puni plijen.

Šibenik i Istra otvaraju subotnji program. Šibenčani su udahnuli neki novi život prošloga petka. Svi su ih već otpisali, a oni su uzeli bod na Rujevici i pokazali da se nisu predali. Dapače, Narančasti su u Rijeci pokazali veliku borbenost i odlučnost i u unatoč velikim problemima na terenu i izvan njega, i dalje žele ostati u ligi ili barem skupo prodati kožu. U subotu im dolazi Istra koja je odigrala dosadnu utakmicu u Varaždinu, ali nastavila pozitivan niz. Šestu utakmicu u nizu Istrijani su ostali neporaženi i nisu daleko od četvrtog mjesta. Iako drže osmu poziciju u prvenstvu, četvrti Varaždin im bježi samo pet bodova. Oba međusobna susreta ova dva protivnika ove sezone završena su remijem, a mi se kao neutralni promatrači nadamo da će ova utakmica više sličiti drugom remiju kada je bilo 3:3 nego onom prvom kada nije bilo golova.

Dinamu je ova utakmica ključ sezone

Subota 17:30 donosi prvi okršaj kluba koji se bori za naslov. Dinamo ima veliku priliku prije međusobnog susreta Rijeke i Hajduka smanjiti deficit na 2 odnosno 3 boda i staviti maksimalni pritisak na rivale s mora. Plavi su u nedjelju odigrali možda i najbolju utakmicu pod Cannavarom i svladali Belupo s 1:0 iako je trebalo biti i puno više golova u mreži Farmaceuta. Lokosi su nastavili svoj toplo-hladno niz i pobijedili Osijek 3:0 te se približili četvrtom Varaždinu na tri boda. Dinamu je ovo utakmica koju apsolutno mora pobijediti. Tri boda bi im donijela potpuni povratak u borbu za titulu točno prije međusobnog ogleda dvije vodeće momčadi.

Uvertira Jadranskom debiju bit će susret Osijeka i Varaždina. Posljednji ples ne baš tako uspješnog mandata odradit će Federico Coppitelli na klupi Osijeka. Katastrofalan niz od pet poraza u prvenstvu ne pamte navijači Osijeka, a priliku za barem malo osvjetlati obraz prije odlaska imat će Talijan protiv neugodnog Varaždina koji trenutno drži "best of the rest" poziciju u ligi s 34 boda, četiri više od Slavonaca.

Hoće li netko preuzeti rizik?

Za kraj kola čeka nas prava poslastica. Na prepunoj Rujevici gledat ćemo Jadranski derbi Rijeke i Hajduka. Splićani na Rujevicu dolaze kao vodeća momčad lige s bodom prednosti. Onaj tko vam kaže da sa sigurnošću može predvidjeti ishod ovog susreta, laže vas. Nije neka mudrost predvidjeti da neće biti vatrometa i da će obje momčadi paziti više na svoju mrežu nego gledati kako ugroziti protivničku, ali koliko je to pametna taktika je već druga priča. Moguće da će dosta ovisiti o rezultatu Dinama koji igra dan prije. U slučaju pobjede, Modri bi se jako približili Rijeci i Hajduku, a onda bi eventualni iks na Rujevici napravio maksimalno gustu situaciju. Pobjeda neke ekipe na Rujevici donijela bi toj ekipi praktički šest bodova i vrh tablice uoči posljednje četvrtine prvenstva. Velika je to stvar, ali poznavajući Gattusa i Đalovića, umjereni rizik je maksimalno što možemo očekivati. Rijeka je apsolutni pobjednik ovosezonskih derbija. Nisu poraženi niti od Hajduka niti od Dinama, ali trenutno su bod iza Hajduka i na domaćem terenu skrivanje nije opcija. Gennaro, s druge strane, ima dosta toga za dokazati jer Rijeka mu je neriješena enigma.

Puno odgovora dobit ćemo ovoga vikenda, ali kako god završilo, borba za naslov bit će otvorena za zadnju četvrtinu prvenstva. Tko će u posljednju reprezentativnu pauzu sezone uploviti s pole positiona saznat ćemo u nedjelju navečer.

