PERSONA NON GRATA / Nadežda Navrotskaja brutalno napala svog bivšeg muža, 'nacionalnog izdajnika' Anatolija Tymoščuka: 'Dok tim ljudima plaćaš kurve, oni ubijaju našu djecu'

Bivši ukrajinski nogometaš, sad pomoćni trener ruskog Zenita Anatolij Tymoščuk, nalazi se na udaru ukrajinske javnosti. U Ukrajini je, stoga, jedan od tamošnjih najboljih nogometaša ikad persona non grata, izdajnik koji podržava one koji vrše agresiju na njegovu zemlju. Prije par dana izbrisan je iz registra igrača ukrajinske reprezentacije. Odluka je to ukrajinskog nogometnog saveza, a uslijedila je nakon odluke Timoščuka da ostane u Zenitu te zbog toga što nije ni na jedan način osudio rusku invaziju na Ukrajinu. Nogometni savez Ukrajine na svojim je službenim stranicama objavio da će Timoščuka sankcionirati zbog suradnje s okupatorima. Osim što mu savez neće priznati nijedan nastup ni trofej, poništio mu je i trenersku licencu. Službeno je do danas Timoščuk bio nogometaš s najviše nastupa za ukrajinsku reprezentaciju. Njegova bivša supruga Nadežda Navrotskaja jedna je od onih koji su ga žestoko prozvali. Timoščukov brak s bivšom suprugom trajao je od 2000. do 2016. godine, a 2010. godine dobili su dvije kćeri. "Vidi Anatolij, ovo su sve naša ukrajinska djeca, isto kao i tvoja djeca. I svaki dan ih ubijaju ljudi kojima ti sada ližeš gu*icu. Zajedno s njima ubijaš ukrajinsku djecu. Doslovno to radiš svaki dan kada tamo u Rusiji jedeš u restoranima, plaćaš svećenike i kurve, kada kupuješ odjeću i točiš gorivo. Svaki dan plaćaš porez i tim novcem kupuju rakete koje ubijaju našu djecu", poručila je ogorčena Nadežda pa je nastavila: "Beskrajno si lagao svima oko sebe. Odabrao si uživati u patnji vlastite djece. Zar stvarno misliš da je to pošteno? Uostalom, možeš otići raditi bilo gdje u svijetu. Zašto danas plaćaš ubojstva naše djece? Jednom si mi rekao da sam vještica, ali želim, kao i svaka ukrajinska majka, da ti i takvi kao ti sanjate ubijenu djecu svaki put kada zaspite", prenosi riječi Nadežde Navrotskaje The Times Hub. Za spomenuti kako je u bogatoj igračkoj karijeri Anatolij Timoščuk je nastupao za Šahtar, Zenit, Bayern i Kairat. Najveći trag ostavio je u bavarskom gigantu Bayernu, s kojim je osvojio Ligu prvaka i tri naslova Bundeslige. Sa Zenitom je, pak, dva puta bio prvak Rusije, a sa Šahtarom tri puta prvak Ukrajine.