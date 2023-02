DIRLJIV OPROŠTAJ OD LEGENDE / Na Šubićevcu osvanuo veliki plakat posvećen Ćiri Blaževiću: Na njemu je pisala njegova čuvena izjava

U susretu 21. kola SuperSport HNL-a Lokomotiva je na Šubićevcu pobijedila Šibenik sa 4-0 ostvarivši drugu uzastopnu pobjedu, dok je Šibenik upisao šesti poraz u zadnjih sedam kola. Gosti su poveli u 26. minuti golom Sandra Kulenovića, njegovim sedmim pogotkom ove sezone. Ivan Miličević je ubacio s lijeve strane, lopta se od Josipa Pivarića odbila do Kulenovića, a gostujuća devetka je sjajno reagirala pogodivši za 1-0. Samo tri minute kasnije već je bilo je 2-0. Mateo Marić je ubacio s desne strane, a Vladimir Bubanja nadskočio domaću obranu i glavom pogodio za uvjerljivo vodstvo Lokosa. Šibenik je u nastavku susreta zaigrao daleko kvalitetnije i domaćin je mogao smanjiti u 56. minuti kada je veliku priliku imao Dejan Radonjić, no njegov udarac je vratar Lokomotive Nikola Čavlina sjajno zaustavio. Šest minuta kasnije Radonjić je ponovo bio u izglednoj prilici, no Čavlina je još jednom bio siguran. U 64. minuti sa 20-tak metara je zaprijetio i Duje Čop, ali je pucao pored gola. Kada se činilo kako bi domaćim mogao vratiti neizvjesnost u susret, Lokomotiva je zabila i treći gol, a strijelac je bio Silvijo Goričan u 77. minuti iz, do tada, jedine gostujuće prilike u drugom poluvremenu. Točku na 'i' sjajne predstave gosti su stavili u 85. minuti. Bila je to brza kontra, Goričan je nakon pogotka upisao i asistenciju, a Indtrit Tuco zabio za 4-0. Na Šubićevcu je inače bio postavljen veliki plakat posvećen Miroslavu Ćiri Blaževiću na kojem je pisala njegova čuvena izjava o Šibenčanima: "Šibenik je krasan, ali su ljudi malo zajebani"