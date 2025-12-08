FREEMAIL
TRI MINUTE

FIFA uvodi novo pravilo na SP: Svako poluvrijeme bit će prepolovljeno

FIFA uvodi novo pravilo na SP: Svako poluvrijeme bit će prepolovljeno
Foto: Sam Corum/pa Images/profimedia

'Korištenje pauza za hidrataciju dio je nastojanja da se igračima pruže najbolji mogući uvjetI'

8.12.2025.
19:27
Hina
Sam Corum/pa Images/profimedia
Međunarodni nogometni savez (FIFA) objavio je kako će se na svim utakmicama Svjetskog prvenstva sljedeće godine sredinom svakog poluvremena koristiti trominutna pauza za hidrataciju igrača bez obzira na vremenske uvjete.

"U svakoj utakmici, bez obzira gdje se ona igrala, na otvorenom ili pod krovom, koristit će se pauza za hidrataciju. Suci će prekidati utakmice nakon 22 minute u svakom poluvremenu. Jasno, ako dođe do prekida zbog ozljede igrača u 20. ili 21. minuti te se on produži, tada se u dogovoru sa sucem pauza može iskoristiti u to vrijeme.

Korištenje pauza za hidrataciju dio je nastojanja da se igračima pruže najbolji mogući uvjeti s obzirom na iskustva s prethodnih natjecanja", objavila je FIFA nakon sastanka s vlasnicima televizijskih prava.

