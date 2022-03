Lijevi bek Borna Barišić posljednjih nekoliko utakmica nije igrao za Glasgow Rangers kod Giovanni van Bronckhorsta. No, spreman je za upoznavanje s novim sustavom. "Što se tiče toga, minuta mi ne nedostaje, jer igramo svaka tri, četiri dana. Nekoliko utakmica nisam igrao i nisam sretan zbog toga, ali nije neka drama. Imao sam bajku u Rangersima, a neke su se stvari sad promijenile ali nije to ništa strašno", kazat će Borna Barišić kojem se sviđa 3-5-2 sustav, jer omogućava više mogućnosti prema naprijed... "Kroz karijeru sam više igrao s četiri u obrani moram priznati. Igrao jesam s tri natrag, ali treba biti iskren i reći da sam češće igrao drugu opciju. Tu nema nikakvih nepoznanica. Imaš više slobode prema naprijed, a meni se to sviđa i odgovara mi. Spreman sam pokriti tu poziciju u potpunosti. Bočni igrač treba donijeti i naprijed i natrag. Malo više prema naprijed nego kad si bek s četiri u liniji, ali u modernom nogometu ne možeš bez jednog i drugog", kazao je u Zagrebu na okupljanju Borna Barišić u utorak navečer.