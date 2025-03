Najdraža pobjeda Dinama u Europi: Rodila se legenda, 'ubojica velikana', a Mourinho ga još uvijek sanja

Dinamo Zagreb posljednjih se godina profilirao u klub kojemu izleti u Europu nisu slučajnost i kao momčad koja može zapapriti svakome velikanu. Plavi su postali nositelji hrvatskog nogometa u Europi kojeg svojim sjajnim izvedbama na europskim natjecanjima nose na leđima. Padali su razni velikani od ere standardnog europskog Dinama koji traje još od Bjeličina prvoga mandata 2018. godine, ali jedna pobjeda Plavih ostat će zauvijek upamćena u srcima Dinamovih navijača.

Bilo je 18. ožujka 2021. godine. Dinamo je tjedan prije odigrao prvu utakmicu osmine finala protiv Tottenhama u Londonu. Englezi su lako slavili 2-0, moglo je biti i puno gore za Plave i bilo je samo pitanje s koliko će proći dalje nakon druge utakmice u Maksimiru. Dinamo nije mogao računati na svojeg najjačeg aduta, a to je odličan maksimirska atmosfera i 12. igrač sa Sjevera, jer su zbog korona restrikcija bile zabranjene utakmice pred publikom. Malo tko nadao se čudu na praznome Maksimiru u uzvratu, ali jedan čovjek odlučio se prije tri godine sam obračunati s momčadi Josea Mourinha.

Na pitanje raznih navijača Dinama kroz sve generacije na pitanje o najboljem igraču Dinama dobit ćete razne odgovore. Jedni će govoriti Zambata, drugi Cico Kranjčar, Zvonimir Boban, Luka Modrić, a današnje generacije složit će se oko jednog imena - Mislav Oršić. Upravo utakmica s Tottenhamom digla je Oršića u besmrtnost, a Mislav je još jednom dokazao da je igračina za velike utakmice.

Bila je to možda i najbolja izvedba danas legende Dinama. Pokazao je Oršić i ranije kako zna biti raznovrstan, brz poput munje s topom u nozi, nosom za gol i željom za pobjedu. Najboljeg se toga sjećala Atalanta kojoj je dao hattrick, ali Tottenham nije ni slutio što ga čeka.

'Krvnik' Engleza

Na današnji dan prije četiri godine momčad Josea Mourinha došla se samo odraditi utakmicu, obraniti rezultat i proći dalje u četvrtfinale Europa lige. No onda je Mislav Oršić svojom golčinom najavio kako neće Englezima biti lako. Prvo poluvrijeme bila je velika nula, a onda su Plavi proradili u drugome poluvremenu i u 62. minuti Oršić je ušao s lijeve strane u šesnaesterac i svojom desnicom snajperski pogodio u suprotne rašlje za 1-0.

Nanjušio je Dinamo krv Engleza i stigli su do izjednačenja u 82. minuti. Atiemwen je zavrnuo s desne strane loptu u šesnaesterac, a iz pozadine poput Usain bolta dojurio je Oršić i zakucao za produžetke Dianama. No to je tek bio početak šoka za Engleze.

Oršić nije mislio stati,a to je pokazao i u produžetku. Ta povijesna 106. minuta zauvijek će ostati upamćena u sjećanje svih Dinamovih navijača. Oršić je primio loptu na lijevoj strani i samo krenuo. Vidjelo se po njegovom pogledu da Orša ide sam po gol. Sjurio se Mislav osjetio da mu se otvorio koridor,a onda silovito zakucao u malu mrežicu za veliko slavlje i rušenje Tottenhama.

The Special One gospodin i u porazu

Oršić je tim hat-trickom postao i Dinamov povijesni rekorder. Sa 17 je pogodaka preskočio dotadašnje rekordere Slavena Zambatu i Igora Cvitanovića i postao najbolji Dinamov strijelac u europskim utakmicama u povijesti. Do odlaska s Maksimira ta se brojka zaustavila na 28.

Dinamo je odigrao fantastičnu utakmicu, obrambeno je izgledao besprijekorno. Livaković je pri kraju utakmice iščupa Plave nakon nekoliko pokušaja Kanea i Balea, a Dinamo je ostvario jednu od najvećih pobjeda u klupskoj povijesti. Jose Mourinho pokazao je kakav je gospodin te unatoč jednom od svojih sramotnijih poraza, ušao je u svlačionicu Plavih te čestitao hrabrim dinamovciam na pobjedi. Navijači nisu mogli svjedočiti utakmici na tribini, ali su se zato pojavili pred Maksimirom i započelo je veliko slavlje.

Bila je to utakmica za pamćenje!

