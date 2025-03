'Poguranac' suca, nesretni stoper i Božja ruka: Evo što je sve Vatrene koštalo trijumfa nad Francuzima

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak igra prvu utakmicu četvrtfinala Lige nacija protiv Francuske. Francuzi su godinama nabijali frustracije hrvatskim navijačima kada je u pitanju rukomet, no zapravo je njihova nogometna reprezentacija pravi hrvatski 'kriptonit', posebice ako se gledaju velike utakmice.

Nebo je proplakalo

Najbolniji hrvatski poraz svakako je bilo finale Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Izabranici Zlatka Dalića oduševili su nogometni svijet i senzacionalno ušli u finale, što je najveći uspjeh hrvatskog nogometa. Tog 15. srpnja većina svijeta navijala je za Hrvatsku, malu državu s manje od četiri milijuna stanovnika koja je svojom borbenošću i srčanošću stekla simpatije svijeta. Ispisala se povijest hrvatskog sporta, a glavni akteri bili su Subašić, Strinić (Pjaca), Vida, Lovren, Vrsaljko, Brozović, Rakitić, Modrić, Perišić, Rebić (Kramarić), Mandžukić.

Bez obzira na nevjerojatan povijesni uspjeh osvajanja srebra, finale na stadionu Luzhniki ostavilo je gorak okus. Francuzi su slavili s 4-2, no dojam je da Hrvatska nije zaslužila tako visok poraz. Bila je to utakmica u kojoj je Dalić odlučio igrati otvoreno protiv Francuza od prve minute. Hrvatska je odmah igrala kao da nema što izgubiti. Ipak, fortuna je bila na strani Francuske, a po mnogima je ona poprimila oblik suca Nestora Pitane. Naime, nakon prvog poluvremena bilo je 2-1 za Francusku, a mnogi hrvatski navijači komentirali su kako su Vatreni zapravo 'dali' sva tri gola. Prvi gol postignut je nakon autogola Mandžukića prilikom izvođenja slobodnog udarca Antoniea Griezmanna. Francuz je prije toga pao pod sumnjivim okolnostima, a Pitana je dosudio slobodnjak za Francusku, premda je bilo pravo pitanje je li Griezmann već pao prije starta Brozovića.

Francuzi su poveli, no Hrvatska se vratila golom Perišića, a onda je uslijedio novi šok u 37. minuti. Opet se Pitana našao u dvojbenoj situaciji nakon što je Perišića pogodila lopta u ruku dok se nalazio u kaznenom prostoru. Pritisak Francuza natjerao je Argentinca da se posluži VAR tehnologijom i na kraju je dosuđen prvi jedanaesterac na finalu SP-a uz pomoć tehnologije. Ta odluka i dalje izaziva brojne rasprave. U drugom poluvremenu Francuzi su potpuno okrenuli utakmicu u svoju korist laganim pogocima Pogbe i Mbappéa, a gol Mandžukića samo je ublažio bolan poraz Hrvatske u borbi za zlato.

"Mislim da ovo nije slučajno što je nebo danas plakalo zbog hrvatskog poraza. Imamo osjećaj kao da su svi navijali za Hrvatsku, kao da je danas bilo sto milijuna Hrvata", rekao je Rakitić nakon Hrvatske. Ipak, nakon početnog šoka od poraza, hrvatska nacija shvatila je koliki su uspjeh ostvarili Vatreni pa su suze brzo zamijenile radosnice, a ludo slavlje na dočeku ostalo je zauvijek upamćeno.

Neprijatelj države broj jedan: Lilian

I dok su nas Francuzi zaustavili na putu do vječnosti i osvajanja zlata 2018., mnogima je neprežaljeni poraz bio 20 godina prije u prvom susretu ovih dviju nacija, u polufinalu SP-a u Francuskoj. Momčad Ćire Blaževića, nakon rušenja Nijemaca 3-0 u Lyonu, spremno je čekala domaćine na Stade de Franceu. Francuzi nisu očekivali 'malu Hrvatsku' u polufinalu, te su imali još veći pritisak da moraju pobijediti. Francuzi su se dugo mučili. U prvih 45 minuta nisu imali nikakvog odgovora i ideje protiv sjajne hrvatske generacije.

"Prvi put u trenerskoj karijeri, na poluvremenu utakmice nisam znao što bih rekao igračima!" kasnije je priznao francuski izbornik Aimé Jacquet.

No nije išlo ni Hrvatskoj na početku polufinala. Osjetio se umor Ćirinih izabranika. Samo trinaestorica igrača od 22 igrala su na turniru u Francuskoj, a ostali su dobivali prilike na 'kapaljku'. Umor je najviše osjetio Zvonimir Boban koji je tražio zamjenu nakon poluvremena, ali Ćiro nije pristao, komentirajući kako će igrati bez kapetana u polufinalu.

Ipak, na početku drugog poluvremena Hrvatska je uspjela šokirati domaćine. Gol Šukera najavio je pravu senzaciju! Asanović je vidio Šukera, sjajno mu proigrao, a kasniji dobitnik Zlatne kopačke prvenstva matirao Bartheza.

Euforija je već obuzela hrvatske navijače, Francuzi su i dalje izgledali bezvoljno, u finalu se već ciljalo na 'nikad lošiji Brazil', kako su ga tepali naši navijači zbog neuvjerljive igre. A onda potpuni šok! Lilian Thuram oduzeo je umornom Bobanu loptu, opalio i zabio za 1-1. Nevjerojatno kakve je loše sreće bila toga dana Hrvatska. Thuram je zabio i drugi pogodak za 2-1 i slavlje domaćina, a to su bila jedina dva njegova pogotka za francusku reprezentaciju u više od stotinu nastupa. Hrvatskoj nije pomoglo ni to što su Francuzi igrali s igračem manje nakon isključenja Blanca. Domaćini su obranili rezultat, ušli u finale u kojem su razbili Brazilce 3-0.

"Godine prolaze, ali poraz na Stade de Franceu u polufinalu 1998. boljet će me do kraja života", izjavio je legendarni Ćiro u kasnijem intervjuu.

Francuska Božja ruka

Osim utakmica u završnicama Svjetskog prvenstva, manji bolni porazi zabilježeni su u skupinama EP-a 2004. i Ligi nacija. Ipak, prvenstvo u Portugalu ostalo je u gorkom sjećanju hrvatskim navijačima jer su se Francuzi provukli na nepošten način. Bilo je to drugo kolo grupne faze EP-a, Hrvatska je razočarala remijem sa Švicarskom, a Francuzi su okrenuli Engleze u prvoj minuti na krilima sjajnog Zidanea. Vatreni nisu najbolje započeli susret i u prvom poluvremenu gubili su od Francuza 1-0 autogolom Tudora.

Izgledalo je nemoguće okrenuti rezultat, a onda je već u 48. minuti Hrvatska zabila golom iz penala koji je realizirao Rapaić, a četiri minute kasnije napravila potpuni preokret. Bio je to gol za pamćenje. Dado Pršo, čovjek kojeg je Otto Barić otkrio 'ni iz čega', majstorski je iz voleja probušio Bartheza za 2-1. No slavlje je kratko trajalo jer 12 minuta kasnije Trezeguet zabija kontroverzni gol. Francuski napadač poslužio se rukom prilikom matiranja Butine, no sudac Nielsen nije ništa vidio i Francuzi su se na kraju izvukli bodom.

Hrvatska se u posljednjoj utakmici morala čupati protiv Engleza, a na kraju su izgubili od Gordog Albiona 4-2. I pobjedom protiv Francuza Vatreni ne bi bili sigurni u prolaz dalje, no drugačija bi se utakmica igrala protiv Engleske.

Kolo sreće se okreće?

Ni u Ligi nacija Hrvatska nije dugo imala odgovor na Francusku. Prvi ciklus 2020. godine svrstao nas je u skupinu s Francuskom i Portugalom, a tu su Francuzi bili i dalje uvjerljivi te su nas oba puta svladali (4-2, 2-1). Ipak, posljednji susreti s Francuskom u Ligi nacija 2022. pokazali su da je hrvatska reprezentacija napokon pronašla recept protiv svojih najvećih 'krvnika'. Najprije su Vatreni izvukli 1-1 na Maksimiru, a onda je Francuska napokon pala 13. lipnja 2022. nakon gola iz penala Luke Modrića na Stade de Franceu.

Sada slijedi nova prilika za izabranike Zlatka Dalića da vrate Francuzima za sve muke. Ove dvije reprezentacije sastale su se sedam puta, s četiri pobjede Francuske, dva remija i jednom pobjedom Hrvatske. No u zadnjim godinama pokazali smo da ne drhtimo više nad Francuzima. Završnica je opet na redu, nije ovoga puta SP, ali i dalje je veliki ulog u igri. Neki igrači još se sjećaju Rusije, a motivacije sigurno ne nedostaje. Vrijeme je da Hrvatska postane novi kriptonit moćnim Francuzima.

