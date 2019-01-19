Mreže mirovale u susretu Intera i Sassuola: Susret s tribina San Sira pratilo 10.000 školaraca

U 20. kolu talijanskog nogometnog prvenstva Inter je u subotu na domaćem terenu protiv Sassuola odigrao 0-0. Marcelo Brozović i Ivan Perišić odigrali su cijeli susret za Inter, dok je Šime Vrsaljko ostao na klupi za pričuve.

Utakmicu protiv Sassuola na tribinama San Sira pratilo je više od 10.000 školaraca. Naime, Inter je zbog rasističkog ponašanja navijača kažnjen sa dvije utakmice bez prisustva gledatelja, a vodstvo "Nerazzurra" nije se žalilo već je podnijelo molbu da se vrata stadiona otvore djeci.

Čelnici Talijanskog nogometnog saveza i Serie A pristali su na njihov zahtjev, pa je susret Inter - Sassuolo pratilo više od 10.000 školaraca.