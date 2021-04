U susretu 30. kola engleskog nogometnog prvenstva Newcastle United i Tottenham su odigrali 2:2. Domaćin je poveo golom Joelintona u 28. minuti, no Spursi su u svega šest minuta okrenuli rezultat, a oba gola zabio je Harry Kane (30′, 34′).

“Svrake” su uspjele izjednačiti četiri minuta prije kraja, a pogodak je postigao Joseph Wilock. Zanimljivo, bio je to 17. udarac Newcastlea izvan kaznenog prostora na toj utakmici.

TOTTENHAM KIKSAO U BORBI ZA LIGU PRVAKA: Chelsea drži posljednje mjesto koje vodi u elitno natjecanje

Osam kola prije kraja Tottenham, kojeg vodi Jose Mourinho, ima 49 bodova, dva manje od četvrtoplasiranog Chelseaja koji drži posljednje mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Newcastle je tri boda iznad zone ispadanja.

Bila je ovo još jedno loše izdanje Tottenhama, a Mourinho nakon utakmice nije mogao skriti svoje nezadovoljstvo igračima. Kad ga je engleska novinarka pitala kako to da trener koji je prije imao izraženu sposobnost čuvanja vodstva sad to ne može učiniti, on je odgovorio:

“Isti trener, drugi igrači”, i tako navukao bijes navijača Tottenhama.

🗣 Reporter: "In the past, holding on to a lead is what you've been so good at.”

🗣 Mourinho: "Same coach, different players."

Absolutely brutal. 😂 pic.twitter.com/fnJ1wgz8S7

— 101 Great Goals (@101greatgoals) April 4, 2021