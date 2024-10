Monaco je na hrvatskom poslao poruku Dinamu. Ovo znači samo jedno

Dinamo večeras od 21.00, u 2. kolu Lige prvaka, igra na Maksimiru protiv Monaca, a trenutno vodeći sastav Ligue 1, uz PSG (imaju isti broj bodova, samo je Monaco drugi), poslao je zanimljivu poruku zagrebačkim plavima.

"Tu smo, Dinamo", stoji u opisu posta na X mreži, službenom profilu AS Monaco.

Francuzi između redaka poručuju da su spremni i nabrijani na okršaj s Dinamom. U sedam ovosezonskih utakmice upisali su šest pobjeda, među kojima se ističe slavlje nad Barcelonom na otvaranju Lige prvaka, te jedan remi.

Za spomenuti kako je AS Monaco jučer doputovao u Zagreb i na Maksimiru odradio trening. Ugledni francuski L' Equipe donosi jučerašnju pressicu trenera Monaca Adija Hüttera.

Poznajete li Nenada Bjelicu, novog trenera zagrebačkog Dinama, s kojim ste se puno puta susreli dok ste obojica trenirali u Austriji?

"On ima 53 godine, ja 54. Mi smo iz iste generacije i obojica smo trenerske karijere započeli u Austriji. Otkako je Nenad došao, promijenio je momčad, pogotovo u obrani, te timski duh. On je talentiran trener s velikim iskustvom. Ima ogromne trenerske kvalitete. U odličnoj smo formi, ali bit će to teška utakmica, morat ćemo se jako namučiti da pobijedimo. Ima dobrih igrača u Zagrebu, poput (Josipa) Mišića, u veznom redu", kazao je Adi Hütter.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo je opet među velikanima. Je li efekt Nenada Bjelice dovoljno jak i velik za prvo iznenađenje u Ligi prvaka?

