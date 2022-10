U susretu 4. kola F skupine nogometne Lige prvaka Šahtar, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Jovičević, je u Varšavi odigrao 1-1 protiv europskog prvaka Real Madrida koji se spasio golom u sudačkoj nadoknadi.

"Kraljevski klub" je tim bodom osigurao prolaz u osminu finala. Nakon utakmice trener Reala, Carlo Ancelotti, stao je pred kamere i odgovarao je na pitanja novinara. Jedan od njih drznuo se pitati karizmatičnog trenera madridske momčadi za komentar o mogućem dolasku Kyliana Mbappea ove zime u njegovu momčad.

Posljednjih dana transfer Mbappea u Real postao je ponovo aktualan jer je razmaženi Francuz opet nezadovoljan u PSG-u, iako su mu ovoga ljeta dali plaću od 50 milijuna eura godišnje i 100 milijuna eura bonusa za potpis novog ugovora. Mbappeu Pariz više ne valja, a spominje se mogući odlazak u Real ili Liverpool i to već u siječanjskom prijelaznom roku.

Ancelottija je dosta zasmetalo to pitanje i nešto je burnije reagirao. "Imate petlje kada me to pitate. Neću vam odgovoriti. Nisam vam dužan odgovoriti na to pitanje", rekao je Ancelotti.