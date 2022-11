U posljednjem susretu 14. kola španjolske La Lige nogometaši Reala su na svom Santiago Bernabeu svladali Cadiz s 2-1.

Njemački nogometaš Toni Kroos bio je prvo ime susreta budući da je prvo u 40. minuti asistirao Ederu Militau za 1-0, dok je u 70. minuti Kroos zabio fantastičan pogodak za 2-0. Potegnuo je njemački vezni igrač gromovito s 20 metara i sjajno pogodio za dva gola prednosti svoje momčadi.

U 79. minuti sve je moglo biti riješeno, ali hrvatski igrač Luka Modrić nije pogodio, s tri-četiri metra, prazna gostujuća vrata. Kazna je uslijedila vrlo brzo, gosti su golom Lucasa Pereza smanjili na 1-2 u 82. minuti. Cadiz je mogao i do boda, ali je Espino u sudačkoj nadoknadi udarcem glavom prebacio domaća vrata.

'To nije bilo slučajno'

No, osim velikog promašaja našeg Luke, nakon susreta se uvelike pričalo i o suđenju. Bijesan je bio brazilski reprezentativac Rodrygo, kojeg je branič Cadiza Fali u jednoj akciji udario u glavu. Sudac nije reagirao te je Fali prošao bez ikakve kazne.

"Mislim da ovo nije bilo slučajno. Namjerno me udario. Pogledao me i udario, sramota je što mi je rekao da nije ništa napravio. VAR je bio tamo, ali se nije uključio, to je sramota. Čemu onda služi?", rekao je Rodrygo za DAZN nakon susreta.

Poslije je na svojem Twitter profilu objavio video situaciju te je uz emotikone koji se smiju napisao: "Rekao je da mi ništa nije napravio". Kasnije se oglasio i Fali.

"Udario sam ga malo, ali ga nisam htio ozlijediti. Nije to bio lakat, kad zaustavite snimku, djeluje ozbiljnije nego što je zapravo bilo. Brzo sam se ispričao", tvrdi pak on.