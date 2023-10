Hrvatski vezni nogometaš Luka Modrić u subotu je u dobi od 38 godina i 47 dana odigrao svoju 500. utakmicu za Real Madrid, nakon čega je rekao da je ponosan što je to ostvario u pobjedi nad najvećim rivalom Barcelonom i to s kapetanskom vrpcom oko ruke i asistencijom za pobjednički gol.

Modrić je u gostujućoj pobjedi od 2-1 ušao u igru u 63.minuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne znam niti što reći. Jako sam ponosan što sam toliko puta predstavljao ovaj klub", izjavio je kapetan hrvatske reprezentacije.

Napomenuo je da je broj 500 poseban.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Doći do tog broja protiv velikog rivala, u El Clásicu, i pritom pobijediti... Ne mogu tražiti više. Doista sam ponosan što sam dosegnuo taj broj u najvećem klubu u povijesti", dodao je Modrić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On je upravo protiv Barcelone bio odigrao i svoju prvu utakmicu po dolasku u Madrid. U kolovozu 2012. je također ušao s klupe u Superkupu protiv Katalonaca upisavši prvih sedam minuta u bijelom dresu. Pritom je došao do prvog pehara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S Real Madridom je dosad osvojio 23 trofeja, od čega pet Liga prvaka, pa ga samo dva pehara dijele od rekordnih 25 trofeja koliko imaju bivši igrači "kraljevskog kluba" Karim Benzema i Marcelo.

"To su stvari koje me ispunjavaju. Doći do tih brojeva nije lako, nema puno igrača koji su to uspjeli. Zato sam zadovoljan i ponosan", izjavio je Modrić.

Kada je u subotu u Barceloni ušao u drugom poluvremenu, suigrač Dani Carvajal mu je predao kapetansku vrpcu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: FNC - VOYO Foto: FNC - VOYO

"Time je dan bio zaokružen", naglasio je Modrić, koji je od ove sezone rezervni kapetan.

Real Madrid je pobjedom nad Barcelonom, lanjskim osvajačem prvenstva, ostao na vrhu prvenstvene tablice.

"Pobjeda je bila jako važna, ali moramo sada nastaviti tako jer je do kraja još puno utakmica", rekao je igrač s brojem 10 na leđima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naveo je da je Real Madrid i u derbiju pokazao karakteristiku koja ga krasi, odnosno da je sposoban preokrenuti negativan rezultat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Još jednom smo pokazali karakter. Nikada se ne predajemo, nastojimo pobijediti do samog kraja", izjavio je Modrić.

Barcelona je povela na samom početku kada je Ilkay Gundogan zatresao mrežu u 6. minuti. Izjednačio je Jude Bellingham u 68. minuti, pa u 92. minuti donio i pobjedu. Za pobjednički gol mu je asistirao Modrić, upisavši svoju prvu asistenciju u dvanaest nastupa ove sezone.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovaj dan nije mogao biti ljepši", istaknuo je Modrić.

Upitan o Bellinghamu, 20-godišnjem engleskom reprezentativcu dovedenom ljetos iz Borussije Dortmund za 120 milijuna eura, Modrić je bio pun hvale.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čini se da je ovdje već dugo, a ne samo tri mjeseca. Digao se ovdje na desnu nogu, kako se kaže. Svi smo zadovoljni njegovim učinkom, osobnošću i time kakav je", rekao je hrvatski igrač.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije se slučajno tako brzo prilagodio. Vrhunski je momak s izvanrednim talentom, što pokazuje svakodnevno", dodao je.

Bellingham je u 13 utakmica zabio 13 golova, a još je i tri puta dodao loptu za pogodak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zabio je toliko golova, da niti sam ne vjeruje. Jako sam sretan zbog njega te mu čestitatm na svemu što postiže. Mora nastaviti tako", zaključio je Modrić.

Voyo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo