Bili smo na otvorenom treningu Dinama uoči utakmice Lige prvaka s Borussijom, pogledajte što smo uočili

Uoči utakmice s Borussijom iz Dortmunda u Ligi prvaka bili smo na treningu Modrih koji je prvih petnaest minuta bio otvoren za javnost.

Bjelica je okupio sve igrače, rekao im nekoliko rečenica pa su se igrači uputili na trčanje s kondicijskim trenerom. Nakon trčanja u krug cijelog terena, igrači su se podijelili u dvije skupine po jedanaest igrača i igrali popularne "ševe". Zanimljivo je bilo uočiti da su igrači bili potpuno nasumično raspoređeni, nije bilo podijele na prvotimce i rezerve, nije bio podijele po pozicijama i slično. Naš plan da doznamo prvi sastav za utakmicu nije uspio. Igrači su izašli u svijetloplavim šuškavcima zbog kiše, ali većina igrača već je nakon prvog kruga zagrijavanja skinula šuškavce.

Pokraj nas su bili i novinari njemačkog Sky Sportsa koji su snimali maksimirske tribine i radili reportažu o Dinamovom stadionu, ne znamo što su rekli, ali zasigurno su bili očarani njegovim šarmom.

Sutrašnja utakmica vrlo je važna za Dinamo, Modri čekaju viceprvaka Europe, ali daleko od toga da su autsajderi. Eventualnom pobjedom, Dinamo bi došao na koračić od plasmana u nokaut fazu Lige prvaka po prvi puta u svojoj povijesti. Neće to biti lak zadatak jer Dinamu nedostaje puno prvotimaca, ali to je dodatan motiv mlađim igračima i rezervama da pokažu što znaju i to na najvećoj mogućoj pozornici.

