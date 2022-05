Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić rekao je u srijedu kako se nada igranju još nekoliko godina za Real Madrid gdje namjerava i završiti igračku karijeru.

"Nadam se da ću se povući u Real Madridu. Real je moja kuća, osjećam se jako sretnim u klubu, u gradu, te osjećam da sam uistinu drag ljudima", izjavio je 36-godišnji Modrić u Madridu gdje su mu španjolske sportske novine Marca dodijelile svoju nagradu nazvanu "Legenda".

"Moja obitelj je također jako zadovoljna pa zbog toga očekujem da ću nastaviti ovdje još godina. Nadam se da ću karijeru završiti u Real Madridu", dodao je najstariji igrač "kraljevskog kluba" tijekom primanja nagrade.

Real Madrid je ove sezone osvojio španjolsko prvenstvo i Superkup a za 10 dana će igrati finale Lige prvaka protiv Liverpoola.

U polufinalu Lige prvaka je svladao Manchester City, a prije toga Chelsea i Paris SG.

"Najteže je bilo protiv Cityja jer gotovo da više nije bilo vremena. No, ekipa i navijači su vjerovali do kraja jer je to u srži ovog kluba. Na kraju smo zato i uspjeli", rekao je hrvatski vezni igrač o pobjedi nad Manchester Cityjem 3-1 u produžetku čime je bio nadoknađen poraz 3-4 iz prve utakmice.

Modrić, koji je osvojio Ligu prvaka 2014., 2016., 2017. i 2018. godine, nada se svom petom naslovu prvaka Europe.

"Nadam se da ćemo u Parizu osvojiti novu Ligu prvaka", istaknuo je.

Modriću ugovor istječe 30. lipnja te očekuje njegovo produženje.

"Igrati za Real Madrid je nešto najbolje što ti se može dogoditi", naglasio je.

Od 1997. godine je više od 70 sportaša primilu nagradu "Marca Legenda", priznanje koje taj dnevnik sa sjedištem u Madridu dodjeljuje sportašima za višegodišnje uspjehe.

Modrić nastupa za Real Madrid od 2012. godine.

Realov direktor za odnose s institucijama Emilio Butragueno rekao je tijekom svečanosti da je Modrić "legenda svjetskog nogometa".

"Primjer si vrijednosti koje predstavlja Real Madrid. Jako smo sretni što si među nama. Pripadaš povijesti našeg kluba, obilježavaš jednu epohu na koju smo ponosni", izjavio je Butragueno.

Naklonio mu se i gradonačelnik

"Izuzetno uživamo u tvom talentu i liderstvu. Zaradio si poštovanje čitavog nogometnog i sportskog svijeta. Ponosni smo što si igrač Real Madrida", dodao je.

Na svečanosti, na kojoj je Modrić bio s obitelji, priznanje za nogometne uspjehe odao mu je i gradonačelnik Madrida.

"Izvanredan si nogometaš(...). Kod Luke je ključan talent i djelovanje", rekao je gradonačelnik Jose Luis Martinez-Almeida, inače simpatizer rivala Atletico Madrida.