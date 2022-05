Kapetan hrvatske reprezentacije i ključni igrač Real Madrida Luka Modrić (36) u srijedu je u primio nagradu "Marcina legenda", koju španjolski list Marca dodjeljuje najboljim sportašima za zasluge u njihovim sjajnim karijerama.

Modrić je time ušao u društvo apsolutnih sportskih ikona poput Cristiana Ronalda, Diega Maradone, Michaela Jordana, Ronalda, Alfreda di Stefana, Rafaela Nadala, Lea Messija, Usaina Bolta, Pelea, Fernanda Alonsa, i još nekih legendi.

Svečana ceremonija počela je u srijedu u 17 sati u Casinu de Madrid, a podršku Modriću su došli dati njegovi suigrači kao Marcelo i Nacho, ali i legende Kraljevskog kluba Emilio Butragueño i Predrag Mijatović, koji je otkrio nepoznatu priču o Luki koja najbolje pokazuje koliki je on profesionalac.

"Sretan sam zbog Luke, nagrada 'Marcina legenda' jako je važna. On je tvarno fenomen i to ne kažem jer mi je prijatelj. Zadovoljstvo je biti uz njega", rekao je na ceremoniji Mijatović pa istaknuo da ne može prognozirati do kada će Modrić igrati:

"Često je s 36 godina među onima koji najviše pretrče. Dobro se priprema. Reći ću vam nešto što nisam dosad. Prije dvije godine, dok je bio pozitivan na koronu, Modrić je u svom dvorištu napravio mali teren kako bi trenirao, s čunjevima i svime time… On živi profesionalizam i nije čudno što i sljedeće godine može biti na ovoj razini."