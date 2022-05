Predsjednik Real Madrida Florentino Perez bio je ključan čovjek iza osnutka Superlige, natjecanja najvećih klubova, koje je prošle godine propalo samo par dana nakon osnutka. Nakon velikog pritiska javnosti i UEFA-e, gotovo svi klubovi brzo su se povukli iz Superlige, a u njoj su ostala samo tri - Real Madrid, Juventus i Barcelona. Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin dao je intervju španjolskom listu AS u kojemu je najavio finale Lige prvaka, u kojemu će Real odmjeriti snage s Liverpoolom i istaknuo da nema problema s "Kraljevskim klubom" nakon pokušaja osnutka Superlige.

"Nemam problem s Realom, naravno, trenutno nisam u kontaktu s upravom kluba. Ali to što je Real Madrid prisutan u finalu Lige prvaka dokaz je koliko su natjecanja u ligi čista. Real Madrid i Barcelona su u muškom i ženskom finalu. Nitko se nije miješao niti utjecao na ishode", istaknuo je Čeferin pa progovorio o finalu LP:

"Nisam već u polufinalu vjerovao da bi Real mogao izbaciti Manchester City, pogotovo nakon što su izgubili u prvoj utakmici, ali oni su očito mačke sa sedam života. Iskusna su momčad, ali po meni imaju slabu obranu. Tu je čudesni Benzema za kojega sam puno puta rekao da mislim da je on jedan od najpodcjenjenijih igrača u modernom nogometu. A Luka Modrić, on što je stariji, to je bolji."

"Liverpool ima mlađe igrače s puno iskustva u finalima. Ne usuđujem prognozirati tko će pobijediti jer skoro uvijek pogriješim. Možemo očekivati zanimljivo finale u svakom slučaju", zaključio je Čeferin.

Ovogodišnje finale između Reala i Liverpoola bit će repriza okršaja tih klubova u finalu 2018., a tada je Kraljevski klub uvjerljivo slavio nakon katastrofalnih pogrešaka golmana Redsa Lorisa Kariusa.