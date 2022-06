Legendarni brazilski branič Marcelo u ponedjeljak se emotivno oprostio od Real Madrida, kojeg je napustio nakon 15 godina i rekordnih 25 trofeja.

"Obećao sam da neću plakati, ali stvarno je teško. Hvala svim suigračima i trenerima, ali najviše hvala svim oružarima, ljudima koji rade u osiguranju i svima koji iz sjene odrađuju puno prljavog posla za nas", rekao je Marcelo kroz suze na oproštaju.

Pitali su na presici novinari Marcela koji bi igrač mogao srušiti njegov rekord u broju osvojenih trofeja:

"Tko god da me prestigne, to će za mene biti čast, ponos i veselje. Benzema, Luka Modrić, Toni Kroos, Casemiro… Tko god da je, učinit će me jako sretnim."

Marcelo, najbolji prijatelj Luke Modrića u svlačionici Reala, u Kraljevski klub stigao je 2007. godine iz Fluminensea za 6.5 milijuna eura. Za Real je nastupio u 545 utakmica, zabio 38 golova i upisao 103 asistencije. Osvojio je šest naslova prvaka Španjolske, dva Kupa, pet Superkupova, pet Liga prvaka, četiri klupska SP-a i tri Europska superkupa. U tom periodu zbližio se s Vatrenim, lkij mu je sada poslao emotivnu poruku.

"Bilo je zabavno, brate. Nedostajat ćeš mi", poručio je Modrić preko Twittera.

Da napušta Kraljevski klub Marcelo je potvrdio nakon finala Lige prvaka, u kojemu je Real s 1:0 pobijedio Liverpool.

"Ovo je bila moja posljednja utakmica za Real Madrid, a ovako je završiti pruža mi neizmjernu radost"; kazao je Marcelo i dodao:

"Ostao bih u Real Madridu do kraja života, ali to nije bilo moguće. Već smo o tome razgovarali s klubom'.