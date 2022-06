U desetom pokušaju hrvatski nogometaši uspjeli su doći do prve pobjede u dvobojima s Francuzima, a do nje su došli s minimalnih 1-0 na Stade de Franceu u dvoboju 4. kola skupine 1 A razreda UEFA Lige nacija.

Pobjednički pogodak postigao je kapetan Hrvatske Luka Modrić već u 5. minuti iz kaznenog udarca koji je dosuđen zbog prekršaja na Anti Budimiru.

A ova pobjeda oduševila je i 'trenera svih trenera' Miroslava Ćiru Blaževića. Svoje mišljenje o podvigu Vatrenih podijelio je na Facebooku.

"Pedeset godina gledam kako nam iz generacije u generaciju stižu rođeni nogometaši i pokušavam proniknuti u taj fenomen. Mi smo mala zemlja koja je vječno bila okupirana. Da bi opstali morali smo biti posebniji od drugih. Morali smo naučiti preživjeti. U našim igračima je, zaključujem stoga, neki poseban kuraž, ali i vic u igri s kojim nadmudrimo velike, jake i moćne. Tako je bilo oduvijek, a tako je i danas. Jučer protiv Francuza pogotovo… Kapa im do poda zbog toga!

Svjedočili smo povijesti, ali mene je više od slasti pobjede ushitio dojam. Način na koji smo kontrolirali sve na travnjaku bio je impresivan. Vidio sam djecu koja odrastaju preko noći, mladiće, a izgledaju kao rutineri. I iznova nas taj genij Modrić tjera na to da mu se divimo. Izborniku sve pohvale, on je diskretni vojskovođa, koji je jednostavno predodređen da dolazi do najposebnijih pobjeda."