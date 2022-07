UŽIVO

SuperSport HNL, 3. kolo

Dinamo - Istra 1961 0:0

Dinamo: Livaković; Moharrami, B. Šutalo, Dilaver, Bočkaj; Ademi Ivanušec, Menalo, Baturina, Oršić; Drmić

Istra 1961: Majkić; Hujber, Marešić, M. Perković, Marin; Galilea, Mlinar, Žgomba; V. Petković, Kadušić: Barišić

20.00 Stigli su sastavi. Za Dinamo će debitirati branič Boško Šutalo, a u napadu je trener Ante Čačić odlučio prednost dati Josipu Drmiću. Bruno Petković je na klupi.

U prvoj utakmici 3. kola HNL-a u petak (21 sat) na Maksimiru će se susresti momčadi aktualnog prvaka, zagrebačkog Dinama, i Istre 1961.

Dinamo je sa šest bodova, tri više od drugog Hajduka, prvoplasirana momčad na ljestvici, dok je Istra posljednja bez ijednog boda na kontu.

Modri u ovu utakmicu ulaze nakon pobjede nad makedonskim Škupijem u utorak i plasmana u 3. pretkolo Lige prvaka, gdje će u sljedeći utorak odmjeriti snage s bugarskim Ludogorecom.

"Svaka je utakmica zahtjevna pa tako i ova. Vraćamo se domaćem natjecanju koje je za nas iznimno važno, čak primarno, želimo zadržati čelnu poziciju, a to u dinamici osvajanja bodova znači da nam je potrebna pobjeda. Čeka nas Istra koja, po meni, ima puno bolju igru nego što to pokazuje rezultat. U prva dva kola upisali su oba poraza i kao takvi će sigurno učiniti sve da dođu do prvih bodova ili boda. Imamo iskustvo iz prošlog prvenstva kad su nas uspjeli ovdje iznenaditi. Ali, vjerujem u našu momčad, da će dečki biti dovoljno ozbiljni i mobilni da će odraditi utakmicu na zadovoljavajući način i da će to biti dobra priprema za utorak kad nas čeka bugarski Ludogorets", najavio je utakmicu s Istrom trener Dinama Ante Čačić, a strateg Puljana Gonzalo Garcia je izjavio:

"U petak nas čeka posebno zahtjevna utakmica protiv jedne od najjačih i najboljih ekipa lige. S druge strane to je prilika i da mi poprimimo svoj pravi oblik i dovedemo se u bolju formu. Ne smijemo misliti previše o njima, moramo se koncentrirati na svoju igru i strukturu te kako da steknemo identitet. Želimo zadržati kompaktnost i timski duh."