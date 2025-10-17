Mještani u šoku: Milijarder usidrio jahtu pored poznate londonske znamenitosti!

Kako prenosi TheSun, vlasnik engleskog premierligaša Fulhama i NFL momčadi Jacksonville Jaguarsa, Shahid Khan, ponovno je privukao pozornost britanske javnosti. Ovaj 75-godišnji pakistanski milijarder usidrio je svoju impresivnu superjahtu vrijednu oko 410 milijuna eura na rijeci Temzi – tik uz legendarni Tower Bridge.

Riječ je o plovilu dugom 122 metra, dovršenom prošle godine. Khan ju je naručio nakon što je svoju prethodnu jahtu prodao bivšem izvršnom direktoru Googlea, Ericu Schmidtu. Prošlog tjedna luksuzni brod viđen je uz obalu Margatea na Floridi, a sada ponovno dominira londonskim horizontom, privlačeći poglede turista i prolaznika.

POGLEDAJTE VIDEO: Mourinho stiže u London na noge 'svom' Chelseaju: 'Jose je svjetska legenda'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jahta, koja nosi prepoznatljiv simbol Jaguara na pramcu, opremljena je bazenom, barom, saunom, krioterapijskom komorom te luksuznom wellness zonom. Na palubi se nalazi helidrom, dok posadu čini čak 36 članova osoblja koji brinu o udobnosti 12 gostiju smještenih u devet elegantnih kabina.

Foto: Rod Olukoya/alamy/profimedia

Prema dostupnim informacijama, plovilo se može unajmiti za 3,1 milijun eura tjedno, što dovoljno govori o njegovoj raskoši. Nije ni čudo što je Khanov dolazak izazvao pravu pomamu među stanovnicima i posjetiteljima Londona.

Khan, koji je rođen u Pakistanu, ali je karijeru i bogatstvo izgradio u Sjedinjenim Američkim Državama, trenutno boravi u Londonu zbog serije NFL utakmica koje se ondje održavaju. Njegovi Jacksonville Jaguarsi u nedjelju igraju protiv LA Ramsa, čiji je vlasnik Stan Kroenke – poznat i kao vlasnik Arsenala te Denver Nuggetsa Nikole Jokića.

Osim sportskih projekata, Khan je i suvlasnik hrvačke organizacije All Elite Wrestling (AEW), koju vodi zajedno sa sinom Tonyjem. Prema pisanju The Telegrapha, milijarder je nedavno ugostio gradonačelnika Londona, Sir Sadiqa Khana, na luksuznoj večeri na svojoj jahti, povodom njegova 55. rođendana. Taj potez izazvao je burne reakcije u britanskoj javnosti, posebno među kritičarima gradonačelnika

POGLEDAJTE VIDEO: Brod punom snagom izletio na mol: 'Gledam i vidim da ne usporava. Ljudi su skakali, derali se'