Miljenik Dinamovih navijača opet je slobodan. Je li vrijeme za povratak na klupu Modrih?

Prema pisanju tportala, bivši trener Dinama i jedan od prvih koji su zazivali demokratizaciju kluba, Igor Bišćan ostao je bez posla u katarskom Al-Ahliju. Nakon deset kola Al-Ahli je na devetom mjestu te je u tih deset kola upisao četiri pobjede i šest poraza.

Čelnici katarskog kluba procijenili su da to nije dovoljno dobro te su Bišćanu dali otkaz. Ono što je zanimljivo jest da je upravo Bišćan navodno bio prvi izbor Zvonimira Bobana – kako u trenutku kada je Dinamo bio u velikoj krizi početkom studenoga, tako i kada je Boban tek došao u klub. Tada se Bišćan, prema navodima, zahvalio Bobanu jer je smatrao da još nije vrijeme za povratak, pa se Boban odlučio za Kovačevića.

Što se tiče samog Bišćana, iz Dinama je otišao 2023. nakon što je ispao iz kvalifikacija za Ligu prvaka od grčkog AEK-a u desetoj minuti sudačke nadoknade. Tada je dio navijača taj poraz smatrao preuranjenim za otkaz, dok je samog Bišćana odluka kluba jako zaboljela. U Dinamu je Bišćan kao trener proveo 17 utakmica, pobijedivši njih 10, remiziravši pet i izgubivši dvije, uz gol-razliku 32:9.

Nakon njega na klupu je sjeo Sergej Jakirović, koji je ispao iz kvalifikacija za Europsku ligu od Sparte Prag, čime je Dinamo završio u Konferencijskoj ligi.

