Messi piše povijest s Inter Miamijem. Pogledajte što je sada napravio

Inter Miami Lionela Messija je u subotu u finalu istočne konferencije MLS-a s 5-1 pobijedio New York City FC i sljedeći tjedan će se za MLS kup boriti protiv Vancouvera koji je u finalu Zapadne konferencije svladao San Diego sa 3-1.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Miami je do pobjede predvodio Tade Allende koji je ostvario hat-trick. U San Diegu se Vancouver brzo odvojio golovima Briana Whitea (8.) i autogolom kalifornijskog vratara Pabla Sisniege (11.) i na poluvremenu je već imao prednost od 3-0 zahvaljujući Whiteu (45+2), prije nego što je Hirving Lozano smanjio rezultat na 3-1 (60.).

Tade Allende postigao je dva vrlo brza gola za Inter Miami, najprije u 14. minuti, a zatim u 23. minuti. New York je održao svoje nade zahvaljujući snažnom udarcu glavom Justina Haaka u 37. minuti (2-1). Izvrsna obrana argentinsko-američkog vratara Miamija Rocca Riosa spriječila je goste da izjednače u 66. minuti, prije nego što je Messi pronašao Matea Silvettija u protivničkom kaznenom prostoru za 3-1 minutu kasnije. Messi je također pokrenuo savršeno izveden protunapad, koji je završio Venezuelanac Telasco Segovia za 4-1 u 83. minuti. Treći pogodak Allende je postigao u 89. minuti. To mu je bio osmi gol u ovom doigravanju čime je izjednačio rekord MLS-a.

Messi je pak s ove dvije asistencije srušio jedan rekord, naime u karijeri skupio ukupno 405. asistencija, čime je nadmašio legendarnog Ferenca Puskasa (404). Nakon deset naslova španjolskog prvaka s Barcelonom i dva u Francuskoj s Paris Saint-Germainom, Messi će imati priliku 6. prosinca kod kuće proširiti svoju već impresivnu kolekciju trofeja protiv Vancouver Whitecapsa Thomasa Mullera u finalu MLS kupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Srce ratnika: Račićev emotivan trenutak nakon pobjede govori više od riječi