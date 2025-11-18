Susjedi se naklonili Vatrenima, ali i žestoko kritizirali: 'Druga strana je bijedno šutjela'

U susretu posljednjeg kola L skupine kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija je u Podgorici nakon preokreta pobijedila Crnu Goru sa 3-2 potvrdivši plasman na World Cup.

Crna Gora je povela 2-0, no Hrvatska je u nastavku susreta okrenula rezultat s tri gola. Golove za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić (37-11m), Kristijan Jakić (72) i Nikola Vlašić (87), dok su domaćine strijelci bili Milutin Osmajić (3) i Nikola Krstović (17).

"Vatreni" su tako kvalifikacije završili bez poraza, u osam susreta upisali su sedam pobjeda i remi što je naš najbolji učinak u svim kvalifikacijama do sada.

Utakmica u kojoj je Hrvatska pobjedila za savršen kraj kvalifikacija pratila se i u našem susjedstvu. Mediji u Bosni i Hercegovini i Srbiji pišu o drami na terenu, a puno paženje, pogotovo Srbi, pridali su zbivanjima na tribinama i skandiranju hrvatskih navijača, koje su nazvali skandaloznim.

"Hrvatska u Podgorici pokazala da je velika nogometna sila!", piše bosanskohercegovački Sportsport.ba, a drugi medij iz te zemlje Klix.ba u naslovu navodi:

"Hrvatska gubila 2:0 pa fantastičnim preokretom savladala Crnu Goru u regionalnom derbiju"

"Hrvatska režirala dramu i preokret"

Većina medija u Srbiji izvijestila je o sportskom uspjehu Hrvatske, ističući dramatičan tijek susreta. Portal Direktno.rs u tekstu s naslovom "Crna Gora imala 2:0 - Hrvatska režirala dramu i preokret" piše o onom što se događalo na terenu. Navode kako je Crna Gora šokirala favorizirane goste i povela s 2:0 već u prvih 17 minuta golovima Milutina Osmajića i Nikole Krstovića.

Ipak, kako pišu, Hrvatska je u drugom poluvremenu pokazala snagu i uspjela preokrenuti rezultat. Golove za povratak postigao je Kristijan Jakić u 72. minuti, da bi pobjedu i potvrdu prvog mjesta u skupini donio Nikola Vlašić pogotkom u 87. minuti. Zaključuju kako je Hrvatska s 22 boda "ovjerila" plasman, dok je Crna Gora kvalifikacije završila s 9 bodova.

Navijanje u fokusu

Iako je sportski preokret bio glavna tema u nekim izvještajima, većina je medija ipak dala prednost incidentu na tribinama. Skandiranje "Ubij Srbina" od strane dijela hrvatskih navijača postalo je središnja točka izvještavanja, često zasjenivši i sam rezultat.

Portal Sportal.rs u svom opširnom naslovu "Majstorije, velike greške, pet golova i 'Ubij Srbina': Uzalud ljepotica Krstovića, Hrvatska od 0:2 do 3:2 i pobede nad Crnogorcima!" spaja analizu utakmice s osudom navijača.

Najdalje u osudi otišao je portal Novosti.rs, koji je događaju posvetio dva odvojena teksta s vrlo oštrim naslovima. U izvještaju o utakmici pod naslovom "KAKAV KRAJ KVALIFIKACIJA ZA MUNDIJAL: Crna Gora umalo šokirala Hrvatsku...", navode kako su "Jakić i Vlašić spasili Hrvate od poraza". Međutim, u drugom tekstu pod naslovom "USTAŠE SKANDIRAJU, CRNOGORCI BEDNO ĆUTE: 'Ubij Srbina' odjekivalo Podgoricom!", fokus je isključivo na incidentu. Novosti oštro kritiziraju ne samo hrvatske navijače, već i reakciju, odnosno izostanak reakcije, domaće publike, navodeći da je "druga strana bedno ćutala".

