EVO GA DOMA / Mateo Kovačić nakon devet godina vratio se u Maksimir s klubom: 'Ja sam dinamovac, ali sad sam na drugoj strani'

Devet godina nakon što je napustio Dinamo, hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić vratio se u Maksimir, ali kao igrač Chelsea. Kovačić je dres "Modrih" nosio od 2010. do 2013. godine, potom je igrao za milanski Inter, pa Real Madrid, a od 2018. je u redovima londonskog kluba. U međvremenu je na travnjaku maksimirskog kluba igrao u dresu hrvatske reprezentacije, no sada će prvi put igrati na suparničkoj strani. "Bilo mi je lijepo čim smo sletjeli u Zagreb. Sretan sam, radujem se utakmici i atmosferi," kazao je Kovačić na novinarskoj konferenciji na stadionu Maksimir. "Ja sam Dinamovac, ali sada sam na drugoj strani i dat ću sve o sebe," dodao je veznjak "Bluesea". Otkrio je kako će na tribinama stadiona biti njegova obitelj, te brojni prijatelji. "Svi su uzbuđeni zbog utakmice. Bilo je puno upita za ulaznice, drago mi je da sam ih uspio nabaviti." Hrvatski veznjak je bio prepun hvale na račun sutrašnjeg suparnika. "Dinamo raste iz dana u dan. Ovdje se radi fenomenalno, to znam iz iskustva. Bit će teško sutra igrati na Maksimiru, neće biti lako. Nadam se da ćemo biti spremni," poručio je. Otkrio je kako su ga suigrači ispitivali kakvu atmosferu u utork mogu očekivati na stadionu Maksimir. "Znaju da Hrvati vole nogomet i da je atmosfera u Zagrebu dobra. Svi su me pital što nas čeka. Vidjeli su atmosferu na Poljdu za vrijeme utakmice Hajduka i Villarreala i pitali su me hoće li biti tako i u utorak. Rekao sam im da će atmosfera biti i bolja." Kovačić je tijekom predsezone imao problema s ozljedom koljena, no sada se polako diže u formi. "U puno sam boljoj formi, Imao sam problema s koljenom. Bila je teška predsezona za mene, no svakim danom sam sve bolje, ali još nisam došao u top formu." Kovačić je otkrio i kako su ga na Stamford Bridge ispitivali o braniču hrvatske vrste Jošku Gvardiolu. "Pitali su me za Joška, za njega imam samo riječi hvale. Joško je pokazao o kakvom se igraču radi, a ljudi u klubu to znaju. Sjajan je i karakterno, njegova budućnost je velika." Kovačić je tijekom karijere čak četiri puta slavio u Ligi prvaka, tri puta s Real Madridom, a jednom u dresu Chelsea. S "Kraljevskim klubom" je osvojio i dva europska Superkupa, te dva klupska svjetska prvenstva, dok je u dresu Chelsea osvojio i Europsku ligu, europski Superkup, te klupsko SP.