17 CRVENIH KARTONA /

Nestvarna tučnjava nakon utakmice: Policija intervenirala suzavcem, ima i ozlijeđenih

Nestvarna tučnjava nakon utakmice: Policija intervenirala suzavcem, ima i ozlijeđenih
Foto: Screenshot

Tučnjava nije prošla bez ozljeda

28.11.2025.
11:05
Sportski.net
Nevjerojatne scene stižu iz Bolivije. U tamošnjem Kupu utakmicu Real Ocura i Blooming zasjenila je masovna tučnjava na kraju utakmice, a morala je intervenirati i policija.

Naime, utakmica je završila 2:2 što je značilo prolaz Bloominga koji je slavio u prvoj utakmici na domaćem terenu i tako se plasirao u polufinale. Ono što se dogodilo nakon utakmice izazvalo je više pozornosti, a video je postao viralan na internetu. Momčadi su se sukobile u masovnoj tučnjavi. Sudjelovali su igrači te stručni stožeri, a intervenirala je i policija pendrecima i suzavcima. 

Ukupno je pokazano 17 crvenih kartona. Sedam su zaradili igrači Bloominga, četiri igrači Reala, a isključeni su i treneri i pomoćnici obaju ekipa. Napadač Bloominga Cesar Menacho isključen je ranije tijekom utakmice zbog vrijeđanja. Tučnjava nije prošla bez ozljeda.

Bolivijski Vision360 piše da je Robledo zadobio ozljedu ramena i udarac u glavu te je hospitaliziran dok je jedan od dužnosnika Bloominga zadobio frakturu jagodične kosti. Cijeli kaos pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski sport dobio ogromno pojačanje

BolivijaTučnjavaPolicija
