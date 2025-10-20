Mlada reprezentacija Maroka u Čileu pobijedila Argentinu i postala prvak svijeta

Reprezentacija Maroka do 20 godina osvojila je naslov Svjetskog prvaka. U utakmici u Santiago u Čileu bili su bolji od vršnjaka iz Argentine, a oba gola u 2:0 pobijedi zabio je napadač portugalskog Famalicaoa Yassir Zabiri.

Maroko je do finala stigao pobjedom protiv Južne Koreje i SAD-a pa Francuske u polufinalu, dok je Argentina susret s Marokom izborila pobjedama protiv Nigerije, Meksika i Kolumbije. Maroko je tako postao prva arapska zemlja koja je osvojila naslov prvaka na SP mladih reprezentacija i tek druga afrička država kojoj je to uspjelo, nakon Gane 2009, a Argentinci su ostali prvi na ljestvici povijesnih pobjednika sa šest naslova prvaka.

