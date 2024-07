Marko Pjaca vratio se prošloga tjedna nakon osam godina kako i sam kaže u 'svoj klub', Dinamo, iz kojeg je 2016. godine otišao u Juventus za vrtoglavih 23 milijuna eura, a taj se iznos s bonusima na kraju popeo sve do 29 milijuna eura, što ga je učinilo najvećim transferom u klupskoj povijesti.

Pjaca je nakon odlaska iz Italije prošlu sezonu proveo u Rijeci u kojoj se vratio u formi, sjajnim igrama izborio mjesto u hrvatskoj reprezentaciji na Euru, a Plavi su ga vratili na Maksimir u transferu vijednom milijun i pol eura.

Po povratku u Maksimir za službene stranice kluba poručio je: "Ovo je moj klub, nadam se da će i ova epizoda u Dinamu biti uspješna kao i prošla, ako ne i bolja"., a ovoga ponedjeljka, prije odlaska na pripreme, Plavi su ga i službeno predstavili.

"Jako sam sretan što sam se vratio doma. Na dobrom sam putu da se vratim na razinu svojih najboljih igara, a nadam se da ću u Dinamu sve dići na još višu razinu. Također, pomoći ću mlađim igračima svojim imenom i iskustvom. Nadam se da ću im uspjeti prenijeti neke stvari koje će im pomoći u nastavku karijera. Dinamo se digao stepenicu više, posebno kroz europske nastupe. Dinamo sad igra s gardom. Kad sam ja prvi put bio u Dinamu, bilo je puno nervoze i muke u takvim utakmicama. Sad cijeli grad živi Dinamo i to me veseli. To je moj klub, moj grad, tu sam se rodio, odrastao. Znači mi puno. Tu sam proveo najbolji period u karijeri", rekao jePjaca na početku pa potom zahvalio Arberu Hoxhi koji mu je prepustio broj 20, koji je nosio i u prvom 'mandatu' na Maksimiru:

"Hvala mu na tome. To je broj koji sam nosio prije osam godina, to je broj za koji sam vezan, nosio sam ga gdje god sam igrao. Hvala Hoxhi."

"Dinamu je uvijek cilj osvajanje prvenstva i Kupa, to tako mora biti. Liga prvaka? Europska liga nam je zagarantirana, a pokušat ćemo i kroz dvije utakmice play-offa do LP-a", poručio je.